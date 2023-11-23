兩岸鄉村振興論壇 聚焦數位經濟

在第六屆海峽兩岸鄉村振興論壇舉辦期間，台胞台企齊聚浙江寧波（前洋）直播中心，實地走訪了解大陸電商直播行業發展，共同探討數位經濟「賦能」鄉村振興。

新華社報導，第六屆海峽兩岸鄉村振興論壇20日在寧波開幕，設有10個專場活動，江北分論壇是其中之一。

據報導，今年以來，兩岸創業者在農業產業升級、鄉村旅遊等領域深入合作。7月，為了讓更多台胞台企共享數位經濟紅利，同時拓寬在地台資企業線上銷售管道，「甬台優品 青創來播」直播基地在寧波（前洋）直播中心正式成立，截至目前已開展多場台企優品的精彩直播。

「直播中心是寧波首個直播產業一站式服務平台。」寧波（前洋）直播中心副總經理周碧輝介紹，該中心以「專業驅動，生態賦能」為原則，著力推動當地電商直播產業的聚集與發展，打造業態豐富、人才集聚、創新驅動的直播電商產業生態平台。

參觀走訪中，台灣奶茶品牌「哞哞tea」創始人許肇育對直播推廣頗感興趣。他邊走邊拍，記錄下不少「乾貨」。「我們的品牌正計劃往瓶裝飲品方向發展，直播方式很適合做品牌推廣，這裡的經驗值得我們借鑒學習。」

寧波本土品牌「三關六碼頭」通過創業主題分享，為現場台胞台企提供了鄉村振興的新思路。「三關六碼頭」打造的直播式共富工坊，展開了一場場「跨越千里」的山海協作，工坊對浙江山區的特色農副產品進行生產、加工與包裝，已形成產供銷一體化的全鏈條合作。

這為台灣蓮藕種植戶賴景胡帶來啟發。他說自己已有近10年的蓮藕種植經驗，「希望未來能用直播這種新方式，拓寬我們產品銷路」。

參觀結束後，兩位來自台灣嘉義市的年輕人立刻與直播中心負責人互留聯繫方式，表達出強烈的合作意向。台青吳佩蕓表示，這次隨團參訪很重要的任務就是想尋找在大陸布局直播業務的機會。