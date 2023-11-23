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大陸23城市取消、放鬆限地價政策

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國大陸主要城市正逐步鬆動或解除對房地產市場的限制性措施。圖為山西太原一售樓處，銷售人員為客戶講解房屋戶型。（中新社）
中國大陸主要城市正逐步鬆動或解除對房地產市場的限制性措施。圖為山西太原一售樓處，銷售人員為客戶講解房屋戶型。（中新社）

中國大陸主要城市正逐步鬆動或解除對房地產市場的限制性措施。

中新社報導，21日，廣州公共資源交易中心官網顯示，黃埔區掛牌今年第四批次土地出讓的首宗住宅用地。該地塊起拍總價為39.47億元人民幣，土地面積共37711平方公尺，預計將於12月22日出讓。值得注意的是，本次掛牌地塊出讓按照價高者得原則確定競得人，並未設置地塊最高成交限價。業內人士分析，這意味著廣州開始取消住宅用地「限地價」出讓政策。 　　

中指研究院華南分院總經理楊紅俠指出，此前，廣州通過設置「最高地價」，競拍者報價觸頂後即轉入競配建面積、競自持面積或觸頂後搖號等方式，控制土拍溢價，涉宅用地出讓的溢價率長期控制在15%以內。 　　楊紅俠認為，此次取消「限地價」政策，有望進一步提升廣州市中心區域土拍熱度，促進市場預期的邊際改善，帶動新房市場回暖，加快市場築底進程。 　　

中指研究院最新監測數據顯示，截至11月21日，22個採取「兩集中」（集中發布出讓公告、集中組織出讓活動）方式出讓住宅用地的城市，已全部發布涉宅用地公告，其中18城恢復「價高者得」，目前僅北京、上海、深圳、寧波仍在執行「限地價」政策。 　　

另據易居研究院統計，目前中國大陸已有23個城市取消或放鬆「限地價」政策。除廣州外，還有18個二線城市，包括成都、合肥、濟南、重慶、廈門等；4個三、四線城市包括無錫、衢州、東莞、南通。 　　

易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州成為此番一線城市中首個鬆動「限地價」政策的城市，傳遞一個重要信號：限制性政策正在房地產市場的供給端逐步解除。

房地產 北京

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