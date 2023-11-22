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防割韭菜 Ａ股續去散戶化持股占比創十年來新低

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
證券時報統，A股散戶持股創2013年來最低，散戶化程度正在減弱。新華社
證券時報統，A股散戶持股創2013年來最低，散戶化程度正在減弱。新華社

證券時報統計，散戶在持股數2015年最高超過39%，隨後震盪下行；2022年低於33%，2023年第二季末下降至30%以下，散戶持股比例創過去十餘年來最低。隨著中長期增量資金進場，A股「散戶化」程度正在減弱。

中金公司研究曾指出，散戶在A股市場呈現出持股數量佔比高、股東戶數高、換手率高等特點，跟風炒作特徵明顯。這一定程度會降低市場的有效性。

報導將投資者屬性分成包含國家隊的境內機構資金、一般法人的產業資本、個人大股東、外資與個人投資者等五大類。

2013年以來，產業資本的持股比例波動相對較大，境內機構股東持股比例波動最小。截至2023年6月末，產業資本持股比例依然最高，達到43.24%，較2013年下降近2個百分點。

2022年以來，在政策和市場因素推動下，產業資本積極開展回購、增持，不斷為市場傳遞積極信號，其持股比例創2020年以來新高。

大陸中央金融工作會議指出，要強化市場規則，打造規則統一、監管協同的金融市場，促進長期資本形成。大陸證監會1日指出，「加大投資端改革力度，吸引更多的中長期資金」，而這中長期資金包括社保基金、基本養老保險基金、年金基金、保險資金等。

換言之，大陸官方正在調整A股投資者的體質，推進中長期資金為主，或正有意識地「去散戶化」。

但據證監會披露，目前中長期資金持股佔比不足6%，遠低於境外成熟市場普遍超過20%的水平。

此前，《華爾街日報》報導，2億散戶大軍撤離A股引起全球關注，畢竟散戶是A股主力，佔總交易量六成。而他們信心不足、撤離市場也連帶影響市場情緒，讓市場瀰漫悲觀氣氛。

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