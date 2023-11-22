中信集團董事長朱鶴新 傳將出任外管局局長

在經濟和市場面臨的阻力日益加大的情況下，路透社獨家報導，大陸將任命資深銀行家、國有金融集團中信集團總裁朱鶴新，出任大陸國家外匯管理局局長，三位消息人士稱，中共中央組織部上周已對他進行考察，預計最快本周會公布任命。

路透社引述一位消息人士的說法稱，55 歲的朱還將被任命為中國人民銀行 (PBOC) 副行長，負責監管外匯監管機構。

報導稱，朱鶴新被任命為國家外匯管理局局長之際，正值世界第二大經濟體努力提振成長、抵禦金融不穩定風險、穩定貨幣以遏制資本外流。然而佔大陸經濟活動約四分之一的房地產行業嚴重下滑，加上地方政府債務堆積如山，也為銀行業和整體經濟帶來了重大挑戰。

朱鶴新將從現任央行行長潘功勝的手中接過外匯管理局局長的職務，潘功勝自2016年起就擔任該職務，並於今年7月被任命為大陸央行行長，但一直兼任外匯局局長職務。

現年55歲的朱鶴新畢業於上海財經大學，在銀行體系工作20多年，曾任中國交通銀行副行長，中國銀行執行董事、副行長，中國人民銀行副行長，中信銀行董事長等職。

他面臨的挑戰似乎十分艱鉅。今年迄今為止，人民幣兌美元匯率已下跌近3.5%，但悲觀情緒的頂峰可能已經過去，在美元疲軟和人民幣中間價持續走強的情況下，人民幣在過去一周堅挺了2%。

高盛首選的外匯流動指標顯示，9月大陸資本外流大幅增至750億美元，為2016年以來最大月度數字，突顯人民幣貶值壓力加深。