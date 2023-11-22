大陸自研晶片夢碎？ TCL科技解散旗下摩星半導體

在美國對大陸晶片業實施圍堵制裁下，大陸業者紛紛走上自研晶片道路，然而這條路並不好走。大陸家電大廠TCL科技集團旗下的晶片設計子公司「摩星半導體」已經就地解散。裁員波及近百人，賠償方案為N+1。

這是繼OPPO解散哲庫科技、魅族解散AR晶片研發團隊之後，又一家知名中企解散自研晶片團隊。

芯智訊報導，據摩星半導體內部員工爆料，21日上午10時，公司高管將所有員工集合到前台，直接宣布公司解散的消息，整個公司包括軟體、IC、甚至行政在內所有部門全部解散，賠償方案為N＋1。

內部人員透露，21日當天，所有員工均已離開公司。此次裁員恐波及近百人，包括廣州總部幾十人，以及上海、深圳等分公司的幾十人。

根據企查查資料顯示，摩星半導體成立於2021年3月25日，總部在廣州，註冊資金人民幣1.8億元，實繳資金1.3億元，法人代表陳乃軍。主業為半導體積體電路晶片的設計、開發、製作、銷售及售後服務；晶片配套軟體設計、開發和銷售、服務。參保人數為68人。

官網資料顯示，摩星半導體依託於TCL集團強大的產業、技術、市場背景，有豐富的落地場景支撐。重點佈局領域包括智慧連接、AI影像處理、新型顯示技術，以及新型智慧感知交互的晶片設計。

從股權結構來看，摩星半導體的控股股東為TCL微芯科技，持股77.78%。而TCL微芯則是由TCL科技集團和TCL恒時天瑞投資成立的合資企業，雙方各持股50％。

關於此次摩星半導體解散原因，有內部員工猜測，可能是因為人工成本太高，不堪持續燒錢負擔。先前摩星半導體從南韓、台灣等地以人民幣上百萬年薪聘請了很多工程師，人力成本居高不下，但是產品端卻沒有好的突破。

值得注意的是，在摩星半導體傳出解散消息的同時，TCL科技旗下的另一家晶片設計子公司TCL半導體也已經註銷。