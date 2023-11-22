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大陸政府顧問建議 明年經濟增長目標4.5%到5.5%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸政府顧問建議，明年經濟增長目標4.5%到5.5%。（新華網）
大陸政府顧問建議，明年經濟增長目標4.5%到5.5%。（新華網）

大陸政府的經濟顧問將向年度決策者會議，提出明年4.5%至5.5%的經濟成長目標，以創造就業機會並保持長期發展目標步入正軌。路透今獨家報導，共7位接受路透社訪問的顧問中有5位表示，他們傾向於將目標定為5%左右，與今年的目標相符。一位顧問將提出4.5%的目標，而另一位顧問則建議5.0至5.5%。

這些建議將於下個月在執政的共產黨年度中央經濟工作會議上提出。顧問們表示，要實現這些目標，北京需要加強財政刺激力度，因為今年的經濟成長因去年新冠病毒封鎖的低基數效應而受到影響。

主張約5%成長目標的政府經濟學家余永定表示，「我們需要採取擴張性財政和貨幣政策來刺激總需求。」余永定補充說：「由於企業信心尚未恢復，企業投資需求不會強勁，因此我們需要擴大基礎設施投資。」他也支持預算赤字佔經濟產出的4%以上。

另一位顧問表示，當局正在加強財政政策支持，以使明年的「困難」目標可以實現。

報導稱，預計大陸最高領導人將在12月的會議上批准這一目標，不過通常要到隔年3月舉行的人大會議上，才會公開宣布這一目標。

大陸10月公布在年底前發行人民幣1兆元（新台幣4.4兆元）主權債券的計劃，將2023年預算赤字目標從原來佔國內生產毛額（GDP）的3%提高到3.8%。

報導稱，由於大陸央行仍擔心與西方利差擴大，可能進一步壓低人民幣並鼓勵資本外流，預計貨幣刺激措施的角色將更加有限。

中銀國際全球首席經濟學家、國家外匯管理局前官員管濤表示：「如果對匯率波動有更大的容忍度，貨幣政策的空間可能會更大。」

2022年大陸經濟僅成長3%，是近半世紀以來最糟糕的表現之一。路透10月的一項民調顯示，經濟學家預計2023年將成長5.0%，2024年將成長4.5%。

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