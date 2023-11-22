重慶招商 獲投資逾2000億

2023中國產業轉移發展對接活動（重慶）20日啟動，本次活動以「共建東西互濟新格局，打造內陸產業新高地」為主題，落地項目120個，涉及合同金額2012.17億元人民幣。

中新社報導，此次落地的120個項目分別來自北京、上海、廣東、浙江、江蘇、四川、山東、貴州、黑龍江、河南等15個省市，簽約項目覆蓋電子、汽車、材料、裝備、消費品、醫藥等行業。

簽約代表、安道拓中國區座椅副總裁王忠表示，作為一家研發、生產座椅的美國上市公司，安道拓在中國設有研發中心等。接下來，將擴建研發中心，讓其成為安道拓在全球各個地區最大、最好的研發中心。

王忠提到，重慶區位優勢突出，產業基礎雄厚，辦事方便快捷，產業服務精準。安道拓已落戶重慶20年，參加此次簽約，站在新的起點，會在渝加大投入，跟重慶的汽車產業一起發展。

本次活動還支持引進外資類項目，據重慶市經濟和信息化委員會介紹，對在重慶市設立的年實際到位外資金額超過1000萬美元的新項目（房地產業、金融業及類金融業項目除外），或超過3000萬美元的製造業新項目，以其當年實際到位外資金額（美元）為基數，分別按不低於2%、4%的額度（換算成人民幣）予以獎勵，單個項目年度獎勵金額最高不超過1000萬元人民幣。

此外，重慶還將鼓勵存量外商投資企業的境外投資者加大以人民幣利潤轉增註册資本，支持增資項目與新項目實際使用外資享受同等獎補政策。

本次活動由中國工業和信息化部、重慶市人民政府共同主辦。20日下午，重慶還舉辦了智能網聯新能源汽車產業、新一代電子信息製造業、先進材料、智能裝備及智能製造、食品及農產品加工、生物醫藥及醫療裝備6場專題對接活動，受邀來渝的800餘家客商分行業參加對接活動。21日，重慶有關區縣還將組織客商開展實地考察、商業洽談，力爭再推動一批項目落地簽約。