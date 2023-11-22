黑五購物季 寧波空港全日無休

「雙十一」電商大促落下帷幕不久，11月下旬的「黑五」購物季又將臨近，境外跨境電商又掀起了網絡促銷熱潮。走進位於浙江省寧波市的寧波空港國際貨站，可以看到大大小小的包裹正通過一條條流水線，由海關工作人員對它們進行審圖、查驗……國際貨站呈現一片繁忙景象。

中新社報導，「黑五」全名「黑色星期五」，起源於美國。發展至今日，藉助跨境電商的便利性，愈來愈多的海外商品藉助「黑五」促銷進入中國市場，同時隨著寧波空港跨境電商出口業務的不斷發展，寧波本地跨境電商企業也趁著東風將中國商品賣向全球。

拼多多旗下跨境電商平台Temu在歐美上線以來下載超2億人次。今年5月，寧波—紐約全貨機航線開通，給在Temu上開展業務的寧波本地跨境電商賣家帶來了更具優勢的物流體驗。

「在這條寧波—紐約的航線上，主要是跨境電商商品，其中有不少是在Temu平台上銷往美國的商品，這讓很多寧波地區的貨源不需要再繞道杭州、上海，大大減少了時間成本」。浙江中外運有限公司負責人潘靖華表示，今年「黑五」期間，該航線上Temu平台的商品周貨量預計將達到16萬票。

與此同時，為提升跨境電商出口通關效率，應對海外訂單「爆倉」的通關壓力，寧波海關所屬寧波機場海關提前對各大電商企業進行摸底調研，詳細瞭解「黑五」期間預計出貨量及通關需求等情況，並據此制定通關保障方案和應急預案，安排專人專崗指導通關。同時統籌人力資源配置，積極推行預約加班服務，確保跨境電商貨物通關24小時不打烊。

寧波機場海關快件監管科科長謝堅表示，今年「黑五」期間，除了跨境電商進口將迎來短期增長，出口增長預計將更為持久。「黑五」期間，寧波空港預計驗放跨境電商出口包裹近150萬個，相較平日增長近15%。伴隨著跨境電商行業持續向好發展，寧波空港已成為「買全球」、「賣全球」的重要窗口，為推動「雙循環」新發展格局、高水平開放貢獻寧波力量。