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富士康旗下公司傳違反稅務徵收管理法 大陸開鍘了

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
富士康旗下公司富聯科技（武漢）有限公司因編造虛假課稅依據，違反稅務徵收管理法等，被大陸國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款2萬元人民幣。歐新社
富士康旗下公司富聯科技（武漢）有限公司因編造虛假課稅依據，違反稅務徵收管理法等，被大陸國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款2萬元人民幣。歐新社

天眼查App 11月21日消息顯示，富聯科技（武漢）有限公司近日因編造虛假課稅依據，違反稅務徵收管理法等，被大陸國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款2萬元（人民幣，下同）。

消息指出，該事件的處罰事由稱，當事人將部分非直接從事研發人員費用列入研發人員人工費用，加繳扣除。其中，2021年度涉及8人費用88萬餘元，2022年度涉及15人費用105萬餘元。依規定，當事人企業所得稅超範圍加繳扣除的研發費，應調增為應納稅所得額。

此外，從股權全景穿透圖指出，富聯科技（武漢）有限公司由富聯精密電子（鄭州）有限公司全資持股，後者為工業富聯全資子公司。

此前，大陸官媒環球時報10月22日遭揭露，大陸稅務部門對對富士康廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查。另，大陸自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

武漢 廣東 天眼 富士康

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