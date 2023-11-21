聽新聞
test
0:00 / 0:00
富士康旗下公司傳違反稅務徵收管理法 大陸開鍘了
據天眼查App 11月21日消息顯示，富聯科技（武漢）有限公司近日因編造虛假課稅依據，違反稅務徵收管理法等，被大陸國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款2萬元（人民幣，下同）。
消息指出，該事件的處罰事由稱，當事人將部分非直接從事研發人員費用列入研發人員人工費用，加繳扣除。其中，2021年度涉及8人費用88萬餘元，2022年度涉及15人費用105萬餘元。依規定，當事人企業所得稅超範圍加繳扣除的研發費，應調增為應納稅所得額。
此外，從股權全景穿透圖指出，富聯科技（武漢）有限公司由富聯精密電子（鄭州）有限公司全資持股，後者為工業富聯全資子公司。
此前，大陸官媒環球時報10月22日遭揭露，大陸稅務部門對對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查。另，大陸自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言