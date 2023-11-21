再放重磅利多！ 貴州茅台配發現金紅利逾千億

大陸A股「股王」貴州茅台再度大動作分紅，於20日晚間公告特別分紅方案，擬派發現金紅利每股人民幣19.106元。截至今年第三季末，貴州茅台總股本約為12.56億股，按此推算，貴州茅台將派發現金紅利約240.01億元（約合新台幣1,056億元）。消息一出，該公司21日開盤漲1.19%。

綜合陸媒報導，從數據顯示，截至茅台本次分紅公告前，該公司累計現金分紅已突破2,086億元，佔上市以來累計淨利約56%。再加此次特別分紅金額，累計分紅金額將達到2,326.56億元。

茅台表示，此次特別分紅是該公司基於持續、穩定、健康發展的考量與需要，並且在保證公司正常經營和長期發展不受影響的前提下，加大現金分紅力度，來提振市場信心。「公司積極回報股東，與股東分享公司發展紅利，增強廣大股東的獲得感。」

此外，公告還提到，此次分紅方案是綜合考慮了公司現階段生產經營情形、未來發展資金需求、經營現金流等多重因素，強調不會對公司正常經營和長期發展造成影響。

中金公司的報告稱，近期由於大陸市場悲觀情緒，白酒類股整體有所回調，茅台在此時點再次公告特別分紅，提升股東獲得感，可望提振市場信心。因此維持茅台跑贏業界評級，目標價人民幣2,486元。

大陸知名酒業分析師認為，茅台此舉是在主動加強投資者關係管理，「特別分紅為上市公司樹立了標桿，分紅資金既是投資者重要的收益來源，回到市場之後，也可以再促進消費，促進各個產業的發展。」。

茅台上市以來，每年均進行現金分紅，近來其分紅規模佔淨利潤比重較為穩定，已連續九年分紅比例超過50％，近四年以來，隨著主要經濟指標的持續兩位數穩健成長，常規的年度分紅一直穩定在51.9%的高比例。

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