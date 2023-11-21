陸高交會 洽商交易372億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第二十五屆中國國際高新技術成果交易會（以下簡稱高交會）19日落下帷幕。展會累計入場人數24.8萬人次，超過上屆總人數；累計洽商交易金額372.79億元人民幣；本屆高交會舉辦重大活動132場，發布新產品新成果681項，包括崖山數據庫等一批科技成果。 　　

中新社報導，各大科技企業紛紛亮出「看家本領」，有華為全液冷超充樁「一秒一公里」；無人機、無人車、無人咖啡機器人等AI科技；最新款車型華為智界S7、小鵬匯天陸空一體式飛行汽車。

據統計，本屆高交會迎來4000多家展商參展，其中高新技術企業1410家，華為、騰訊等行業龍頭，英特爾、亞馬遜等外資企業，鯤雲科技、壁虎科技等科技型中小企業悉數參展。 　　

匈牙利館百公里加速僅2.6秒的全電敞篷跑車、捷克館可自動側翻的「變形金剛」ICU病床……各國好物齊聚展會。

伊朗展館代表團團長馬吉德．納賈菲亞尼是參加過六次高交會的「老朋友」。今年，他帶領了10家伊朗企業參展。他說，深圳有最全的產業鏈，從科研院校、技術創新企業、材料及零部件生產商，到終端產品製造商，甚至還有政府機構，都能為我們的科創成果落地提供支持。

伊朗 壁虎

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