中國海洋生產 總值同比增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國自然資源部海洋戰略規劃與經濟司司長何廣順20日在北京舉行的新聞發佈會上表示，前三季度，全國海洋經濟持續恢復向好。初步核算，前三季度中國海洋生產總值7.2萬億元（人民幣，下同），同比增5.8%。

中新社報導，何廣順表示，2023年以來，全國海洋經濟持續恢復向好，主要經濟指標延續回升態勢，多個領域多項指標都出現了一些積極變化和亮點。前三季度海洋生產總值同比增速高於全國GDP增速0.6個百分點，也高於沿海地區生產總值增速0.4個百分點。 　　

數據顯示，前三季度，海洋油氣供給能力持續提升，全國海洋原油和天然氣產量同比分別增長4.6%、9.7%。海洋漁業保持穩定增長，國內海洋水產品產量和海水養殖產量同比增速均超5.0%。海洋船舶工業延續向好態勢，新接海船訂單、海船完工量、手持訂單量同比分別增長40.2%、23.3%、34.3%。

北京 海地

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