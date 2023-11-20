福建平潭國際郵輪首航 將探索台海兩岸航線

大陸福建平潭因與台灣新竹相隔最短僅約68海浬（约125公里），近年積極推動對台工作，其中，平潭國際郵輪中心隨著「藍夢之星」國際郵輪於19日首航，正式開港。據當地官員指出，平潭未來將和廈門及其他港口合作，探索更多的旅遊產品，包括充分發揮區位優勢，探索開發台海兩岸航線，打造對台郵輪始發港。

據中新社報導，「藍夢之星」國際郵輪19日下午，於平潭國際郵輪首航，展開為期五天四夜的「平潭—菲律賓—廈門」旅程。

按照《福建省郵輪旅遊產業發展規劃》(2020-2035年)，以及福建打造「海洋經濟強省」規劃，平潭金井國際郵輪碼頭是福建繼廈門國際郵輪碼頭之後佈局的第二個郵輪碼頭，可滿足15萬噸郵輪泊位使用要求，要大力拓展拓展「海絲」郵輪主題產品，大力恢復環海峽台灣郵輪旅遊產品，明確將平潭郵輪港定位為對台郵輪始發港。

在此之下，平潭綜合實驗區旅遊文化服務中心副主任陳建翔指出，此次平潭國際郵輪的首航採取與廈門港合作的方式，未來平潭將和廈門以及其他港口合作，探索更多的旅遊產品。

陳建翔說，平潭將充分發揮區位優勢，探索開發台海兩岸航線。作為兩岸融合先行區，目前平潭已有嵐台直航客運、貨運航線，率先實現了至台灣北、中、南部主要港口客貨航線，為平潭積累了成熟的兩岸航線監管經驗。

大陸官媒中新社報導引述郵輪業者表示，兩岸航線在郵輪航線中屬於市場銷售前三名的目的地航線。

上海藍夢國際郵輪股份有限公司副總裁陸光原還說，他們目前正和廈門、平潭合作，探索對台郵輪航線。規劃在5天4晚的行程中，郵輪可以到達台北、高雄等多個港口，可以開發出多樣化的旅遊航線產品。

陳建翔指出，平潭正積極與郵輪企業對接，共同規劃培育兩岸郵輪航線，讓平潭形成「客貨遊」兩岸全通道，對建設平潭國際旅遊 島、打造閩台旅遊共同市場、促進兩岸人員往來意義重大。

上周，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾於15日主持記者會時，就兩岸觀光開放議題表示，兩岸關係回到和平發展的正確軌道，大陸居民赴台旅遊的榮景才會出現。她還說，近期兩岸航線客流量呈現穩升，希望台灣當局順應民意，盡快全面恢復兩岸空中直航、海上直航及「小三通」。