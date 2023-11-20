離岸人民幣兌美元升破7.18 創8月以來新高

人民幣匯率中間價20日報7.1612，上調116點，來到今年8月11日以來新高，升幅也創9月12日以來最大。與此同時，離岸和在岸人民幣匯率周一也雙雙走強，均創8月以來新高。其中，離岸人民幣兌美元一度升值近400點，最高報7.1751元；在岸人民幣兌美元也創8月來新高，最高報7.1753元，約上漲380點。

一德期貨外匯分析師車美超對新京報表示，從金融風險來看，大陸官方正在採取積極的措施化解，有助於緩解市場擔憂。17日，人行等三部委聯合召開金融機構座談會，研究近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等工作。

會議指出，要繼續加大政策落實和工作推進力度，落實好跨周期和逆周期調節的要求，以信貸增長的穩定性促進中國經濟穩定增長，增強金融支持實體經濟的可持續性，這給市場再度注入一劑強心針，大幅提振市場信心。

此外，最新發布的10月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至10月底，境外機構持有大陸銀行間市場債券達人民幣3.24兆元，意味境外機構10月增持人民幣債券規模達423億元，創近四個月新高，顯示在中國經濟修復向好的預期下，外資配置人民幣資產的信心有所提升。

車美超表示，大陸財政部年底將在香港發行兩期160億元和100億元的人民幣國債，人行也將在香港發行離岸票據，通過離岸市場回收流動性，提高做空人民幣的成本，這對人民幣匯率將形成一定的支撐。此外，考慮到人民幣匯率走勢季節性因素，年底外貿企業結匯需求將明顯增強，也會推動人民幣匯率階段性回升。

此外，近期中美關係顯著改善，有助於提振投資者的風險偏好。大陸南華期貨宏觀外匯分析師周驥表示，此次拜習會營造了兩國良好氣氛，中美關係好轉加上施壓於人民幣匯率的外部壓力在短期有所緩解，接下來需關注市場對人民幣基本面的預期是否也能有效改善。