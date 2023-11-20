拜習會後 大陸宣布萬事達獲准發行人民幣銀行卡

拜習會剛結束，中國人民銀行（大陸央行）19日晚間就宣布，已於本月17日向「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證。央視新聞指出，在此之前，萬事達卡只能在大陸發行雙幣卡或美元卡、歐元卡等外幣銀行卡。在獲批後，萬事達卡即可與銀行合作發行單一標識的萬事達卡人民幣銀行卡，實現境內外使用人民幣進行結算。

萬事網聯信息技術（北京）有限公司」是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司，註冊資本人民幣10億元，網聯科技有限公司持股49%，萬事達卡合計持股51%。萬事網聯也成為繼美國運通與大陸連通公司成立的連通（杭州）技術服務有限公司之後，第二家獲批開業的中外合資銀行卡清算機構。

在獲得人行核發的銀行卡清算業務許可證後，萬事網聯19日表示，將盡快向市場推出萬事達品牌人民幣銀行卡，鋪設全渠道收單網路，支持持卡人在大陸境內外超過1億家商戶消費。

央視新聞指出，根據規定，在獲得許可證後6個月內，萬事網聯將在中國拓展成員機構，授權發行及受理萬事達卡品牌的銀行卡。

萬事達卡首席執行官孟軻（Michael Miebach）表示，中國是萬事達卡最重要的市場之一，對於能夠與中國的合作夥伴網聯清算公司一起開展中國本土業務感到鼓舞。萬事達卡更深入地參與中國市場，將助力中國的高質量發展，進一步推動包容性數位經濟惠及所有人，並解鎖更多「無價」機遇。

萬事達卡是全球第二大支付組織，已發行逾33億張銀行卡，在全球擁有超過1億個受理點。