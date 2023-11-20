聽新聞
test
0:00 / 0:00

從投行看大陸／固定資產加速折舊優惠政策解析

經濟日報／ 周芳（富拉凱投資銀行 中國註冊會計師）

加速折舊對台商的好處只是延遲納稅增加現金流，若盈利好則很有幫助，但若虧損就不一定有利。

2023年8月大陸稅務總局發布第37號公告，台商在大陸新購進的設備，只要單位價值不超過人民幣500萬元，就允許一次性計入當期成本費用，並在計算應納稅所得額時扣除，將固定資產加速折舊優惠政策延續到2027年底。其實《企業所得稅法》第32條早就規定，只要企業有充分證據證明資產是由於技術進步、產品更新換代較快，或常年處於強震動、高腐蝕狀態，都可以縮短折舊年限或採用加速折舊方法；其中，縮短折舊年限，不得低於實施條例規定的60％，或是加速折舊方法選擇雙倍餘額遞減法或年數總和法，台商都可以考慮引用。

2014年起大陸官方陸續在不同行業，根據固定資產類別、用途和資產單位價值，分別推出不同優惠政策，而且優惠範圍逐步擴大，至今仍在執行的固定資產加速折舊優惠政策如下：

一、單位價值不超過人民幣5,000元的固定資產

財稅〔2014〕75號文規定，自2014年1月1日起，企業新購進或已持有的固定資產，只要單位價值不超過人民幣5,000元，都可以在稅前一次性計提折舊。

二、單位價值不超過人民幣500萬元的設備、器具

本文一開始所說的37號公告中，所謂的設備、器具，是指房屋建築以外的所有固定資產，包括生產和研發用的儀器、設備、工具，各種通用設備，管理用設備、生財器具，車輛、運輸工具等。該項政策不論農業、工業、服務業等行業，也不論大、中、小等企業規模，不管生產、研發、辦公等資產用途，只要滿足兩個前提，即不是房屋建築物，且單位價值不超過人民幣500萬元。

三、房屋建築物，以及單位價值超過人民幣500萬元的設備、器具

財稅（2014）75號、財政部稅務總局2019年第66號公告中，規定所有製造業和信息傳輸、軟件和信息技術服務業，在2027年12月31日前，新購進的房屋建築物，或單位價值超過人民幣500萬元的設備、器具，都可縮短折舊年限或採取加速折舊方法。

但選擇享受折舊優惠的台商，還需注意以下三大問題：

1、稅務折舊不同於會計折舊

會計上計算資產的折舊，需要考慮資產實際使用年限、帶來現金流入的情況等，考慮的是收益和成本的匹配性。但稅務上執行的加速折舊，在會計上並不允許加速折舊，因此會出現財稅差異。通過遞延所得稅科目調節，在不考慮企業所得稅金額變化影響下，財報上的實際淨利潤並不受稅務折舊的影響，也就是稅務上加速折舊，最終不會導致財報淨利潤減少。

2、研發費加計扣除

研發費中的資產折舊，是按會計政策計算的折舊額，但允許加計扣除的折舊金額應是稅法金額。按照《關於研發費用稅前加計扣除歸集範圍有關問題的公告》（國家稅務總局公告2017年第40號），企業用於研發活動的儀器、設備，符合稅法規定且選擇加速折舊優惠政策，在享受研發費用稅前加計扣除政策時，就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除，即研發費用加計扣除政策可以疊加享受加速折舊政策。

3、慎重選擇適用期間

台商一旦選擇採用一次性扣除、縮短折舊年限、雙倍餘額遞減法、年數總和法等加速折舊方法，一經選用就不得更改。

符合條件的台商可自行選擇是否適用加速折舊，畢竟好處只是延遲納稅，企業享受的實際是延遲繳納稅金的現金流時間價值，對盈利情況好的企業的現金流很有幫助，但是對於虧損企業，由於虧損只能遞延五年，加速折舊就不一定有利。

（本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com）

資產 人民幣 台商

延伸閱讀

4不吉利桶裝瓦斯減量不減價？消費者不滿 業者有話要說

建案損鄰7戶、受災屋塌還被告 住戶求助無門：高雄市府快幫忙

經濟日報社論／拉高經常性薪資 縮減貧富差距

台灣特斯拉突襲式降價六萬釀暴動 提早交車車主要求給交代「不甘當韭菜」

相關新聞

外商撤資變多 陸FDI連5月衰退

中國大陸商務部最新公布的數據顯示，今年前十月，大陸實際使用外資金額（ＦＤＩ）為人民幣九八七○點一億元，較去年同期減少百分...

黑石拋售陸11座物流園 總價逾400億

上海澎湃新聞引述消息人士透露，全球最大另類資產管理公司「黑石集團」正在拋售大陸境內十一座物流園區，總價超過人民幣一百億元...

兩岸微流行／太陽能光電發展 在陸遇瓶頸

大陸當局近年來開展了「分布式光伏」（分散式太陽能光電）試點，力推小型太陽能光電在各地發展，不過這項政策已遇到了瓶頸。近期...

海陸雙拼助力 長三角運貨量增

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，今年前十月，長三角主要港口海鐵聯運共完成196萬標準箱，同比增加23.9萬標準箱，增...

萬事達卡登陸 拿到門票

中國人民銀行（大陸央行）昨（19）日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證...

17城土地拍賣 取消限價

大陸房產調研機構中指研究院監測數據顯示，10月以來，大陸22個集中供地城市中，新掛牌地塊取消地價競拍上限，恢復價高者得標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。