聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬事達卡登陸 拿到門票

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）昨（19）日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證。這意味著萬事達卡正式進軍大陸市場，成為大陸第三家銀行卡清算機構，同時也是大陸第二家中外合資的銀行卡清算機構。

萬事網聯公司是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在大陸境內共同發起設立的合資公司。在獲得行政許可後，萬事網聯公司可在大陸境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。

央視新聞引述專家說法指出，萬事達是美國第二大銀行卡清算機構，批准其進入中國大陸市場，是貫徹落實大陸官方推進高水平對外開放決策部署的具體舉措，充分彰顯大陸擴大對外開放的決心。

據澎湃新聞報導，大陸已經批准美國運通、萬事達兩家境外銀行卡清算機構進入大陸國內市場，有利於構建有效競爭、合理穩健的銀行卡清算市場結構。

上海證券報引述博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博指出，考慮到大陸目前的主要卡組織在品牌知名度、網絡覆蓋、旗下運營商體系建設、用戶黏性等方面已經十分強大，萬事網聯公司可能會從商務人士、跨境支付等方面入手，進行市場切入和試驗。

美國 品牌 中國人民銀行

延伸閱讀

正式進軍大陸！ 美國萬事達卡獲人行核發清算業務核可證

緬北激戰逾200泰國人受困 泰外交部：將借道大陸返國

可能達5百萬輛 …今年大陸汽車出口量有望超日本成第一 但金額仍在追趕

大陸陷幼兒園倒閉潮！少子化衝擊下 「人口第一大縣」今年已關了50家

相關新聞

外商撤資變多 陸FDI連5月衰退

中國大陸商務部最新公布的數據顯示，今年前十月，大陸實際使用外資金額（ＦＤＩ）為人民幣九八七○點一億元，較去年同期減少百分...

黑石拋售陸11座物流園 總價逾400億

上海澎湃新聞引述消息人士透露，全球最大另類資產管理公司「黑石集團」正在拋售大陸境內十一座物流園區，總價超過人民幣一百億元...

兩岸微流行／太陽能光電發展 在陸遇瓶頸

大陸當局近年來開展了「分布式光伏」（分散式太陽能光電）試點，力推小型太陽能光電在各地發展，不過這項政策已遇到了瓶頸。近期...

海陸雙拼助力 長三角運貨量增

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，今年前十月，長三角主要港口海鐵聯運共完成196萬標準箱，同比增加23.9萬標準箱，增...

萬事達卡登陸 拿到門票

中國人民銀行（大陸央行）昨（19）日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證...

17城土地拍賣 取消限價

大陸房產調研機構中指研究院監測數據顯示，10月以來，大陸22個集中供地城市中，新掛牌地塊取消地價競拍上限，恢復價高者得標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。