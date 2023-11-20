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萬事達卡登陸 拿到門票
中國人民銀行（大陸央行）昨（19）日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證。這意味著萬事達卡正式進軍大陸市場，成為大陸第三家銀行卡清算機構，同時也是大陸第二家中外合資的銀行卡清算機構。
萬事網聯公司是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在大陸境內共同發起設立的合資公司。在獲得行政許可後，萬事網聯公司可在大陸境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。
央視新聞引述專家說法指出，萬事達是美國第二大銀行卡清算機構，批准其進入中國大陸市場，是貫徹落實大陸官方推進高水平對外開放決策部署的具體舉措，充分彰顯大陸擴大對外開放的決心。
據澎湃新聞報導，大陸已經批准美國運通、萬事達兩家境外銀行卡清算機構進入大陸國內市場，有利於構建有效競爭、合理穩健的銀行卡清算市場結構。
上海證券報引述博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博指出，考慮到大陸目前的主要卡組織在品牌知名度、網絡覆蓋、旗下運營商體系建設、用戶黏性等方面已經十分強大，萬事網聯公司可能會從商務人士、跨境支付等方面入手，進行市場切入和試驗。
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