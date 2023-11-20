外商直接投資跌幅擴大

大陸商務部最新公布數據顯示，今年前十月實際使用外資金額（FDI）為人民幣9,870.1億元，年減9.4%，跌幅較前九月的8.4%進一步擴大，且為連續第五個月衰退。

關於外資在中國大陸的動向，近來引起外界高度關注。今年8月起，大陸商務部就未再公布以美元計價的FDI數據。

英國《金融時報》10月底曾測算，大陸9月FDI以美元計按年大減34%，為2014年有統計以來最大跌幅。

《經濟學人》早前也曾報導，大陸今年第3季出現1998年以來首次季度FDI負增長。報導並稱，通過匯回利潤、償還公司內部貸款和出售資產，外國投資者從中國撤出的資金多於投入資金。

《經濟學人》指出，這種逆轉可能反映了外國對中國大陸經濟前景和政策制定的幻滅。大陸政府對新冠疫情的過度反應、對科技公司的監管打擊，以及對貝恩（Bain）、 「凱盛融英」（Capvision） 和明茨（Mintz）等外國盡職調查公司的調查，都讓許多投資人感到不安。