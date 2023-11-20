兩岸微流行／太陽能光電發展 在陸遇瓶頸

大陸當局近年來開展了「分布式光伏」（分散式太陽能光電）試點，力推小型太陽能光電在各地發展，不過這項政策已遇到了瓶頸。近期多地都傳出嚴重的消納問題，多地祭出限制新建的相關政策，衝擊太陽能發電前景。

大陸在二○二一年將各省區上報的六七六個縣市區列入「整縣屋頂分布式光伏開發試點」，規範黨政機關屋頂總面積可安裝太陽能發電比例不低於五成、醫院學校村委會不低於四成、工商業不低於三成、農村民居不低於二成。據大陸能源局統計，截至九月底全大陸分散式太陽能光電裝機容量為二點二五億瓩，相當於台電系統去年底總容量的四倍。

不過目前各地遇到嚴峻的消納問題。中國能源報報導，近期廣東、河南、遼寧、湖北等地都發布公告，透露低壓配電網不足以承載大量新增的太陽能發電情況。湖北省要求新項目應在取得電網企業接入意見後再開建，未取得接入意見自行建設則不受理併網申請；遼寧營口市已暫緩全市新增項目備案工作。

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎說，上述結果最直接的影響就是，沒有消納空間的地區，不能再新建分散式太陽能發電項目，將會對新增裝機產生一定抑制。

大陸國務院發展研究中心研究員錢平凡分析，目前盛行的「一企包一縣」模式有諸多問題，少數優質示範點也是央企與地方國企在「賠本賺吆喝」（白忙一場）；適合「自發自用」的公共機構屋頂裝機容量過低，背後還與具體政策缺乏有關。