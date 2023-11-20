黑石拋售陸11座物流園 總價逾400億

上海澎湃新聞引述消息人士透露，全球最大另類資產管理公司「黑石集團」正在拋售大陸境內十一座物流園區，總價超過人民幣一百億元，約台幣四四五億元；據稱，相關資產已有意向買家。

據報導，黑石集團此次計畫出售的大陸物流資產包含十一個位於不同城市的物流園區，包括龍地廣州空港物流園、龍地長沙空港物流園、成都龍地東百新津物流園、龍地南京濱江冷鏈物流園等項目。

這十一個物流園區的總建築面積約達二二○萬平方公尺，目前平均出租率約百分之八十。

其中規模最大者，是前身為「廣州市國際機場富力綜合物流園」的龍地廣州空港物流園，位於廣州市花都區華東縣，占地一四七○畝，約九十八公頃，計畫總建築面積超過一二○萬平方公尺。

知情人士稱，黑石集團此舉是為了投資回報率更好的項目，而出售部分收益不特別理想的項目。

這十一個項目總價超過人民幣百億元已經算是「折扣價」，目前已有意向交易對象。

業內人士指出，正常來說，投資公司對一些小項目可能是「快進快出」，但如龍地廣州空港物流園這類比較大型的交易，黑石集團完成收購的時間尚不滿兩年， 正常的長期投資不會在收購這麼短的時間內出售。

但報導也指出，上述出售案並非黑石集團首次出售物流資產。今年六月，黑石將旗下占地約一三○公頃的工業地產，賣給物流基礎設施企業安博。