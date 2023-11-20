外商撤資變多 陸FDI連5月衰退

中國大陸商務部最新公布的數據顯示，今年前十月，大陸實際使用外資金額（ＦＤＩ）為人民幣九八七○點一億元，較去年同期減少百分之九點四，跌幅較前九月的百分之八點四進一步擴大，且為連續第五個月衰退。

外資在大陸的動向近來引起關注，今年八月起，大陸商務部就未再公布以美元計價的ＦＤＩ數據。英國金融時報十月曾測算，大陸九月ＦＤＩ以美元計，按年大減百分之卅四，為二○一四年有統計以來最大跌幅。

報導直言，日益惡化的外國投資狀況，加劇了北京中央及地方政府提振經濟的壓力。

英國經濟學人早前報導，大陸今年第三季出現一九九八年以來，首次季度ＦＤＩ衰退。報導並稱，透過匯回利潤、償還公司內部貸款和出售資產，外國投資者從中國撤出的資金多於投入。

經濟學人並指出，這種逆轉可能反映了外國對中國經濟前景和政策制定的幻滅。北京對新冠疫情的過度反應、對科技公司的監管打擊，以及對貝恩、凱盛融英等外國盡職調查公司的稽查，都令投資人感到不安。

中國美國商會三月發布一項針對其會員的調查顯示，百分之廿四的會員正考慮或已開始將製造業務遷出中國，去年這一比率僅為百分之十四。

據大陸商務部公布數據，從產業別來看，今年前十個月，大陸製造業實際使用外資金額為人民幣二八三四點四億元，成長百分之一點九；服務業實際使用外資金額六七二一億元，大減百分之十五點九。

針對外商投資動向，大陸國家發改委發言人李超稱，將做好五方面，包括推出更大力度引資政策；繼續放寬外資准入限制；優化公平競爭營商環境；加強重大外資項目保障，及做好外商投資促進服務。