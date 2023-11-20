海陸雙拼助力 長三角運貨量增

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，今年前十月，長三角主要港口海鐵聯運共完成196萬標準箱，同比增加23.9萬標準箱，增幅為13.9%。

新華社報導，大陸海鐵聯運因運送能力強大、運輸價格優惠、到貨時間精準等特點，受到外向型企業青睞。今年以來，長三角海鐵聯運貨量增長明顯，其中「中國車」的「海陸雙拼」運輸模式，大大提高了運輸效率，也降低了物流成本。

近日，一列裝載117輛新能源汽車集裝箱海鐵聯運班列從江蘇常州出發，抵達寧波舟山港鐵路穿山港站，隨後搭乘集裝箱船出口歐洲。今年以來，常州已有近1.6萬輛新能源汽車通過海鐵聯運發往世界各地。這些新能源汽車大部分銷往英國、荷蘭等歐洲國家，今年又新增澳洲、印度、泰國等地。

上海港也迎來新能源車出口潮，海鐵聯運助力「中國車」的「全球行」。上海國際港務集團海鐵聯運公司市場部經理沈海介紹，海鐵聯運更好地解決了客戶出海新通道問題。將新能源車裝進集裝箱，通過鐵路運到上海港，再通過滾裝船或集裝箱船等「飄洋過海」，這樣可以減少15%左右的成本。

貨運「流量」體現出強勁的發展動能。今年前十月，長三角地區中歐班列貨量也呈現快速增長。其中，連雲港中歐班列共開行511列（含回程），同比增長8.3%；發運5萬標準箱，同比增加3637標準箱。在市場需求的拉動下，連雲港中歐班列已經布局阿拉山口、霍爾果斯、二連浩特、滿洲里4個鐵路出境口岸，實現對中歐、中亞地區主要站點的全覆蓋，開行至中亞五國以及中吉烏、中蒙、中俄、中歐、中土共6條班列線路。

除了海鐵聯運、中歐班列，中遠海運等航運物流企業還加快形成江海直達、江海聯運、「公鐵水」有機銜接的物流體系，著力降低社會物流總成本。