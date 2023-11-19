首次回購股份！寧德時代斥資8.34億元回購104.31萬股

出手了！大陸動力電池巨頭寧德時代19日公告，該公司17日透過深圳交易所股票交易系統以集中競價交易方式首次回購其公司股份104.31萬股，佔該公司目前總股本的0.0237%，最高成交價為每股人民幣181.16，最低成交價為每股179.53元，成交總金額為1.88億元（約合新台幣8.34億元）。

據寧德時代稱，該公司已於10月31日公布，其擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分人民幣普通股A股股份。回購資金總額擬使用不低於人民幣20億元（含本數）且不超過30億元（含本數）自有資金。回購價格不高於公司董事會審議通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，回購價格上限為每股294.45元。

公告提到，11月17日，該公司首次實施了回購股份，據《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司白律監管指引第9號一回購股份》等相關規定，其應在首次回購股份事實發生的次日予以揭露。

此前，寧德時代於10月19日發布其第3季財報，顯示該公司前三季營業收入為2,946.77億元，年增長40.10%；淨利311.45億元，較去年同期成長77.05%，前三季淨利潤超去年全年總和。

在業績增長上，寧德時代明顯呈現放緩，其第3季營收為1,054.31億元，年增8.28%，季增5.21%；淨利為104.28億元，年增10.66%，季減4.28%，為連續第二季利潤突破人民幣百億。不過，寧德時代當日（10月19日）收盤報收每股182.70元，創下年內新低。

公開數據顯示，相較之下，2021年、2022年及2023年上半年，寧德時代的營收成長率分別為159.06%、152.07%及67.52%；同期淨利成長率分別為185.34%、92.89%及153.64%。

此外，該財報還指出，寧德時代持續加大研發力度，在報告期內研發費用達到148.76億元，年增40.65%。寧德時代表示，公司持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大，支出較上期增加。