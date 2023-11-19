化解地方債危機 人行表態挺房企融資

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
陸監管層要求金融機構對房地產行業融資支持。 （中新社）
陸監管層要求金融機構對房地產行業融資支持。 （中新社）

中國人民銀行（大陸央行）、金融監理總局、證監會近日召開金融機構座談會，確保金融機構對房地產行業的融資支持，並要求共同化解地方政府債務風險

座談會邀集滬深證交所、銀行間市場交易商協會、政策性與開發性銀行、18家全國性商業銀行，以及5家全國性金融資產管理公司、4家大型證券公司共同參與，就近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作展開研究。

據人行網站消息，人行行長潘功勝，金融監理總局局長李雲澤，證監會副主席王建軍出席會議並講話，中央金融委員會辦公室副主任夏先德出席會議並致詞。

會議強調要堅持「兩個毫不動搖」，一視同仁滿足不同房企合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房企發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理准行股權融資。

會議要求要持續配合地方政府及相關部門，堅持市場化、法治化原則，加大保交樓金融支持，推動產業併購重組。

房地產 風險

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