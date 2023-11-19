車市熱戰 本月銷量看增20%

被看作是每年大陸車市「收官之戰」的廣州車展17日開幕，今年首發車型高達59輛，去年僅為20多輛，顯見車市競爭熱況。同時，大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）最新數據顯示，11月1日到12日，大陸乘用車市場零售53.8萬輛，較去年同期成長18%。車企期待完成年度目標的信心增強，預估11月乘用車銷售較去年同期成長可達20%以上。

作為一年中最後舉辦的車展，車企往往會在每年底的廣州車展發布第二年的新車，或公布下一年度的戰略及計劃。今年各大車企在本屆廣州車展競爭態勢仍相當激烈，多數自主品牌車企紛紛透過開闢細分市場獲取銷量。

第一財經日報報導，今年共有1,132款車型亮相，其中新能源車達469款，國外品牌展車為119輛。

大陸自主品牌車企一方面紮堆布局新能源MPV（轎式休旅）市場。理想、小鵬在本屆車展推出純電MPV，這一賽道還有騰勢D9、嵐圖夢想家、極氪009、魏牌高山，均在車展上亮相。

另一方面，自主車企也布局超跑市場，埃安昊鉑SSR、極氪001 FR、高合HiPhi Z全新版本在車展亮相。致力於跑車市場，有助帶來更好的品牌效應，提高品牌形象。

值得注意的是，在本次車展上，華為鴻蒙智行首次以獨立展台的方式參展。在鴻蒙智行展位上，AITO問界全系亮相。華為智選車業務首款轎車智界S7也亮相鴻蒙智行展台，該車是華為與奇瑞合作的智選車型，基於奇瑞E0X高端智能電動平台打造，和奇瑞星途品牌的星紀元屬於「姊妹車型」。

隨著車市競爭的白熱化，產業分化和淘汰也正在加速進行。今年仍有不少品牌缺席車展，包括特斯拉、創維汽車、Jeep、威馬、愛馳、Skoda、標緻、雪鐵龍、一汽奔騰、英菲尼迪等。

除了特斯拉外，大部分品牌的市場表現不樂觀，部分品牌已經被邊緣化。其中，一汽奔騰已經連續三屆缺席廣州車展。