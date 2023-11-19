陸新能源車 拚15分鐘充飽電

無論是華為智選車系旗下的智界S7，還是拿到「準生證」的小米汽車，大陸新能源車市新推車型頻繁出現800V高壓快充架構的身影。目前有大約25家車企推出800V的PRO車型，所帶旺的「4C」超充電池將於明年批量應用，更多相關的產業鏈已在產能上布局備戰。

財聯社報導，800V高壓快充架構有助於大幅提高充電功率，縮短充電時間，目前主流的方案是搭配4C超充電池。4C的C指的是電池充放電率 （C-rate），即指電池在四分之一小時（15分鐘）內充滿，能大幅降低當下新能源車的補能效率問題。

欣旺達是較早量產4C電池的電池廠之一，該公司在本月調查中表示，超級快充4C三元電池產品已在2023年第1季實現量產。預計2024年龍頭新車型電池會以4C為主。

大陸動力電池龍頭寧德時代今年8月發表的「神行4C超充電池」更有風向指標的功能。神行4C超充電池已與奇瑞、北汽新能源、嵐圖等車企宣布合作。

寧德時代國內乘用車事業部技術長（CTO）高煥介紹，神行即將在今年底實現量產，搭載神行超充電池的電動車也將在明年第1季上市。

在近日舉辦的2023廣州車展上，寧德時代還表示，將和廣汽集團聯合開發神行超充電池「低溫版」和「長壽命版」。

其中，神行「長壽命版」將可支援8年或80萬公里超長電芯，預計明年6月正式上市。

此外，中創新航、巨灣技研、蜂巢式能源、億緯鋰能、孚能科技等主流電池企業同樣推出快充、超快充電池解決方案。

目前大陸4C超充電池的供應鏈上，無論是電解液還是負極覆蓋材料，出貨量並不大。但從產業鏈的產能布局及建置情況來看，似乎已經在為4C超充電池放量而做準備。

一位負極廠相關人士透露，4C在電池端屬於新事物，但在負極端並非新鮮事，公司近年來出貨的快充負極，基本能達到4C。預計4C負極出貨量預計在明後年將與普通負極的出貨量持平。

而至於負極包覆材料方面，主要應用於鋰電池負極材料，具有良好的機械性能、化學穩定性和高溫性能，可以從隔離電池正負極、允許鋰離子通過、防止高溫引起的電池爆炸等方面提高鋰電池的綜合性能，並提升鋰電池能量密度、循環壽命、環保及安全性等。

包覆材料廠信德新材指出，來自產業需求帶來的成長、隨著明年快充車型的量產，將帶動負極包覆材料市場需求有較大提升。