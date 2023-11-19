陸促金融機構 一視同仁挺房企

中國人民銀行（大陸央行）、金融監理總局、證監會十七日聯合召開金融機構座談會，就房地產金融，會議要求一視同仁滿足不同所有房企合理融資需求，對正常經營的房企不惜貸、抽貸、斷貸。就地方債議題，會議強調要穩健化解存量、嚴格控制新增。

由大陸金融監管層主持召開的金融機構座談會，邀集上海、深圳證交所，銀行間市場交易商協會，政策性與開發性銀行、十八家全國性商業銀行，以及五家全國性金融資產管理公司、四家大型證券公司共同參與，就近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作展開研究，以落實十月底中央金融工作會議的決策部署。

據人行網站新聞稿，人行行長潘功勝，金融監理總局局長李雲澤，中國證監會副主席王建軍出席會議並講話，中央金融委員會辦公室副主任夏先德應邀出席會議並致詞。

會議強調，要堅持「兩個毫不動搖」，一視同仁滿足不同所有房企合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房企發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。

會議要求配合地方政府及相關部門，堅持市場化、法治化原則，加大保交樓金融支持，推動產業併購重組。