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陸左右車用電池供應鏈 日媒：歐電動車難擺脫對陸依賴

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
近期英國新興電池企業出現了經營危機，加上全球車用電池供應鏈受到大陸左右，日經中文網認為，歐洲電動車要想擺脫對大陸依賴的難度越來越大。路透
近期英國新興電池企業出現了經營危機，加上全球車用電池供應鏈受到大陸左右，日經中文網認為，歐洲電動車要想擺脫對大陸依賴的難度越來越大。路透

歐盟近日對大陸電動車發起反補貼調查，希望減少對陸依賴。不過近期承擔歐洲一部分電動車供應鏈任務的英國新興電池企業出現了經營危機，加上電池包含製造技術、原材料在內，整個供應鏈都受到大陸左右，歐洲電動車要想擺脫大陸的難度越來越大。

日經中文網報導，英國新興電池企業AMTE Power於9月底召開股東大會，雖然透過發行新股籌資210萬英鎊的方案獲得通過，但參會的股東表示「只是拖延問題」。該公司於2013年成立，2022年公布了在蘇格蘭建設大型電池工廠的構想，但業務持續虧損，今年7月表示陷入財務危機。

今年1月提出興建巨大電池工廠的另一家英國電池商Britishvolt已經破產。報導指出，儘管AMTE通過本次增資得以喘息，但若不建立業務並確保銷售額，將再次陷入資金周轉困境。

此外，歐洲企業在車載電池業務方面嚴重落後，根據韓國SNE調查公司數據，去年全球份額由排名前二的大陸企業寧德時代、韓國LG能源解決方案各占一半，前五名中沒有歐洲企業。

報導指出，儘管歐洲電池企業持續計畫建廠、投產，報導指出，如果他們與陸企的技術差距沒有縮小，要充實供應鏈，還是只能靠大陸企業。

報導還說，擺脫對大陸依賴的難點不僅僅是製造技術，因為歐盟在用於電池的鎳等34種重要原料中，有11種的開採或加工的最大來源是大陸，實際情況是整個供應鏈被大陸左右。日本伊藤忠綜合研究所研究員深尾三四郎認為，「電池的關鍵不是擺脫依賴，而是如何與中國相處」。

英國 歐盟

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