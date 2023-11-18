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王文濤會雷蒙多 關切半導體禁令
為落實「拜習會」兩國元首舊金山會晤共識，中美商務部溝通交流機制首次部長級會談十六日在舊金山舉行，大陸商務部長王文濤就美國半導體出口管制、三○一關稅等向美國商務部長雷蒙多表達關切。雙方認為經貿領域的國家安全「邊界問題」十分重要。雙方同意，兩國商務部於明年第一季舉行商貿工作小組（副部級）對話首次會議。
據大陸商務部網站消息，王文濤與雷蒙多就中美經貿關係和共同關心的經貿議題，進行務實、建設性和富有成效的溝通。雙方就經貿領域的國家安全問題進行深入交流，也討論了兩國企業具體關切的問題。
王文濤強調，國家安全的泛化、政治化影響正常貿易投資往來。他並就美國對大陸半導體出口管制最終規則、制裁打壓大陸企業、雙向投資限制、三○一關稅等議題表達關切。大陸商務部消息稱，雙方討論經貿領域的國家安全「邊界問題」十分重要。
大陸商務部稱，雙方讚賞兩國商務部商貿工作小組的積極進展。雙方同意，兩國商務部於明年第一季舉行商貿工作小組（副部級）對話首次會議；支持在兩國開展省州經貿合作和貿易投資促進活動；共同推動中美企業合作對接項目取得實效。
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