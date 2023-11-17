月底恢復台石斑魚、釋迦輸入？ 陸農業農村部回應

促進兩岸農業合作，大陸本月底將在福建廈門、漳州舉辦2023年海峽兩岸現代農業博覽會∙海峽兩岸花卉博覽會。就屆時是否恢復台灣石斑魚、釋迦等產品進口，大陸農業農村部經濟師魏百剛17日回應表示，有關台灣農漁產品向大陸輸入，大陸一直都是非常歡迎的，也一視同仁，國台辦對此已進行回應，相信在雙方共同努力下，兩岸農業經貿往來會越來越密切，產品的輸入肯定是越來越多。

就2023年海峽兩岸現代農業博覽會∙海峽兩岸花卉博覽會將於11月30日至12月2日召開，大陸農業農村部於17日上午召開記者會，由農業農村部總經濟師、辦公廳（對台灣農業事務辦公室）主任魏百剛，和廈門、漳州官員出面說明有關情況。

記者會上，面對本報關切，陸方將如何透過展會，促進兩岸農漁產品貿易越走越好，並適時宣布進一步恢復台灣石斑魚、台東釋迦等產品進口大陸的訊息時，魏百剛作出上述表示。

他說，關於台灣農漁產品向大陸輸入，大陸方面一直都是非常歡迎的，特別是近幾年輸入量不斷增加，去年就有840多萬噸。同時，關於台灣石斑魚、釋迦等農漁產品輸入大陸情況，大陸國台辦已進行了回應，明確將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農產品的輸入大陸提供協助；積極有序推進台灣番荔枝（釋迦）包裝廠和果園註冊審核工作，為釋迦輸入大陸做好準備。

在此之下，魏百剛說，大陸舉辦這次博覽會，一個重要目的是宣傳推廣兩岸優質特色農產品，促進貿易往來。從目前情況來看，兩岸參展團組、企業帶來了竹莢魚、百香果、高山茶、鳳梨酥、阿里山咖啡等上千種特色農漁產品，並邀請知名電商、批發市場、連鎖超市等進行採購，促進產銷對接。

魏百剛表示，大陸的人多、市場範圍大，容納量也比較高。我們相信，在雙方共同努力下，兩岸農業經貿往來會越來越密切，產品的輸入肯定是越來越多。「我們要讓老百姓都品嚐到台灣島內優質特色農產品，實在感受到兩岸交流帶來的實惠。 」

會上，就2023年海峽兩岸現代農業博覽會∙海峽兩岸花卉博覽會的召開，魏百剛表示，博覽會將於11月30日至12月2日在福建廈門國際會展中心舉行，花卉展區設於福建漳州東南花都花博園，目前已報名兩岸參展團組107個、參展企業1504家、採購商633家，各項籌備工作進展順利。

他說，本次博覽會主要有三方面特點，第一，突顯融合、促進交流；第二，突顯特色、科學布展；第三，突顯創新、力求實效。本次博覽會以「兩岸農情融合發展」為主題，邀請兩岸各界人士、涉農企業、社會團體、專家學者等廣泛參與，同期舉辦海峽兩岸農業融合發展論壇、優質特色農產品產銷對接會、「兩岸 味道」市集、「鄉創鄉建振興有我」兩岸青年交流會等活動。