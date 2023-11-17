快訊

再撐一下！「3生肖」11月底順利翻身 貴人、財運統統來

馬斯克酸巴菲特「該及早投資特斯拉」不單純？ 網這樣猜

16隻小拉拉來了！徵求未來緝毒犬寄養家庭 飼料、醫療都不用出錢

保障融資需求 陸財政部將提前下達明年部分地方債限額

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸財政部17日表示，將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。圖為福建一處在建樓盤。(中新社資料照片)
大陸財政部17日表示，將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。圖為福建一處在建樓盤。(中新社資料照片)

大陸財政部17日表示，今年前10月各地在批准下達的新增債務限額內，發行用於項目建設的專項債券逾3.5兆元人民幣，下一步將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，對地方明年提前發債，促投資穩健成長意義重大。

陸媒證券時報報導，財政部指出，今年前10月專項債券共3兆5,192億元人民幣，主要用於市政建設和產業園區基礎設施、社會事業、交通基礎設施、保障性安居工程、農林水利等黨中央、國務院確定的重點領域建設，發揮了專項債券資金強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用。

財政部表示，下一步將加大工作力度，更好發揮專款債券帶動作用，促進經濟持續向好，當中包含兩方面工作。

一方面是根據國務院部署及相關工作安排，提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，強化年度政策銜接。

另一方面，將強化政府公債特別是地方政府專案債券管理，適度擴大專案債券投向領域和用作專案資本金範圍，保障重點專案建構資金需求，引導帶動社會有效投資，提高債券資金使用效益。

另外，大陸全國人大常委會日前批准國務院在今年第四季度增發國債1兆元人民幣（約台幣4.4兆元），將透過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災弱點。據央視報導，財政部17日就三方面工作內容向外界說明最新進展。

一是建立工作機制。發改委、財政部會同相關部門建立增發國債項目執行工作機制，加強部門協同，強化統籌協調，共同抓好增發國債各項工作。

二是組織項目申報審核。向地方印發通知，明確項目申報條件、程序等要求，依地方申報項目狀況分領域進行審核。

三是做好國債發行。依照國債發行計畫及相關工作安排，合理掌握發行節奏，推動增發國債平穩順利發行。

財政部相關負責人表示，下一步將會同有關方面抓好增發國債的各項具體工作，做好項目審核和預算下達，加強國債資金監管，切實提高國債資金使用效益。

人民幣 國務院

延伸閱讀

11月來長天期投等債 ETF 績效反攻 32檔累積報酬逾5%

長天期投等債ETF 強勢

經理人：A股進入反彈走勢

失去興趣？陸擁美債降至14年最低水準 專家：只是換了持有方式

相關新聞

阿里雲不分拆、馬雲家族減持股 阿里股價崩跌逾10%

正在進行組織變革的大陸電商巨頭阿里巴巴16日表示，不再推進雲智能集團完全分拆計畫，並暫緩盒馬首次公開募股計畫，加上馬雲家...

保障融資需求 陸財政部將提前下達明年部分地方債限額

大陸財政部17日表示，今年前10月各地在批准下達的新增債務限額內，發行用於項目建設的專項債券逾3.5兆元人民幣，下一步將...

陸礦山安監局：對安全深層矛盾問題研究治本攻堅舉措

大陸今年以來發生多起採礦事故，4月更傳出一家吉林省煤礦場發生瓦斯爆炸事故釀4人死亡，卻蓄意瞞報的情形。隨著時間來到礦山事...

廈門救房市 全面取消限購

大陸多城房價下跌，廈門市15日發布新政，當地二孩以上的多子女家庭，購買第2戶住房將可享首購優惠，並解除全市限購措施。

大陸一線城市房價 10月轉跌

大陸國家統計局昨天（16日）發布，10月份，中國大中城市房價持續調整，其中一線城市房價轉跌。10月份，房價環比下跌的城市...

純電新能源調車機車 湖南株洲下線

中國首台大功率純電新能源調車機車16日在湖南株洲下線，這是中車株洲電力機車有限公司（簡稱中車株機）為漣鋼集團量身打造的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。