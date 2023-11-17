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陸礦山安監局：對安全深層矛盾問題研究治本攻堅舉措

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家礦山安全監察局近日召開工作會議，強調要針對轄區礦山安全深層矛盾問題，研究推出一批治本攻堅措施。圖為內蒙古重型礦卡進行運輸作業。（新華社）
大陸國家礦山安全監察局近日召開工作會議，強調要針對轄區礦山安全深層矛盾問題，研究推出一批治本攻堅措施。圖為內蒙古重型礦卡進行運輸作業。（新華社）

大陸今年以來發生多起採礦事故，4月更傳出一家吉林省煤礦場發生瓦斯爆炸事故釀4人死亡，卻蓄意瞞報的情形。隨著時間來到礦山事故佔比較高的年末，大陸國家礦山安全監察局近日召開工作會議，強調要針對轄區礦山安全深層矛盾問題，研究推出一批治本攻堅措施，並以零容忍的態度打非治違，進一步壓緊壓實安全生產責任。

澎湃新聞報導，大陸國家礦山安全監察局14日至15日召開全國礦山智能化建設工作會商視訊會議，加快推進礦山智能化建設和安全高質量發展。

會議指出，礦山智能化建設是推動礦山安全治理模式向事前預防轉型的重要手段，但目前依然存在總體水平不高、整體進展緩慢，部分地區和單位理念不俱進、思想不重視、責任不落實、推進不用力、發展不均衡、難題未攻克等問題。

在推進礦山智能化建設工作中，會議指出，各級監管監察部門都要扛起責任，把礦山智能化建設納入年度考核，樹立其根本目的是「減人增安」的導向， 加快完善建設時間表。同時，要要突顯建造重點，加速建置透明地質、智慧地質，加速災害嚴重礦場、衝擊地壓礦井建設進度，強化露天礦無人駕駛應用、推動危險崗位機器人研發應用、推廣人工智慧技術。

會議強調，年末歲尾是礦山安全生產工作的關鍵時期、事故佔比高，要加速推動兩辦「關於進一步加強礦山安全生產工作的意見」落實落地，針對轄區礦山安全深層矛盾問題，研究推出一批治本攻堅措施。

會議表示，要以零容忍的態度打非治違，針對年底生產特點和季節因素，加大檢查處罰力度，對安全生產造假企業一律責令無限期停產。要加強重大災害治理及重大風險管控，並進一步壓緊壓實安全生產責任，同時加強緊急應變。

礦山

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