通過ICAO驗證 陸北斗導航系統 全球民航通用

據中國民航報報導，日前，包含北斗衛星導航系統標準和建議措施的「國際民用航空公約」附件十，最新修訂版正式生效。這標誌着大陸的北斗系統經過十年努力，正式加入國際民航組織（ＩＣＡＯ）標準，成為全球民航通用的衛星導航系統。

據大陸官方介紹，北斗系統是大陸自主建設、獨立運作的衛星導航系統，也是聯合國認可的四大全球衛星導航系統之一，已服務二百多個國家和地區用戶。北斗系統民航國際標準化，是其全球民航應用的基礎。ＩＣＡＯ需對北斗系統建設過程中所能達到的功能和性能進行驗證，最終根據驗證結果，在其現有標準文件中加入北斗系統相關技術標準和建議措施。

大陸民航局於二○一○年在ＩＣＡＯ第卅七屆大會上提交了北斗系統進入ＩＣＡＯ標準的申請，並與中國衛星導航系統管理辦公室共同北京航空航太大學等單位組成工作團隊系統推進相關工作，十餘年間歷經廿八次工作會議、五十餘次技術討論、提交百餘份技術文件、答復問題二千餘項，經過ＩＣＡＯ技術專家組審查、空中航行委員會審查及理事會審議，最終成功推動北斗系統標準和建議措施加入ＩＣＡＯ標準。

大陸民航局空管行業管理辦公室負責人表示，這是中國民航首次以自身團隊為核心，成功推進中國自主創新的複雜系統納入ＩＣＡＯ標準。此次北斗系統設計、運作團隊和大陸航空工業界代表對於國際標準化工作的全程參與，加深了各方對於北斗系統民航應用要求的理解，也將有利於推進北斗系統在民航領域的市場化、產業化、國際化應用。