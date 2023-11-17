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南水北調中線工程 調水破600億立方米

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

南水北調中線工程自2014年12月12日全線通水至11月13日，累計調水量突破600億立方米，京津冀豫四省市直接受益人口超過1.08億人。

新華社報導，中國南水北調集團有限公司相關負責人表示，南水北調中線工程通水近9年來，通過實施科學調度，受水區範圍不斷擴大，受益人口逐年增長。目前，北京城區七成以上供水為南水北調水，天津市主城區供水全部為南水北調水。水質方面，南水北調中線水質穩定達到地表水Ⅱ類標準及以上。

作為跨流域、跨區域引調水工程，南水北調中線工程在優化水資源配置、保障群眾飲水安全、復甦河湖生態環境、暢通南北經濟循環方面發揮著重要作用，為沿線26座大中城市經濟社會發展，提供了有力的水資源支撐。

生態補水方面，南水北調中線工程通水以來，累計向沿線50多條河流及湖泊生態補水超過94億立方米，助力華北地區地下水超採綜合治理和河湖生態環境復甦成效顯著。

據介紹，南水北調中線工程後續建設方面，南水北調集團已編制完成南水北調中線調蓄工程體系總體佈局與規模專題研究報告，正在加快編制西霞院水庫與總幹渠連通工程可研任務書，加快推進中線調蓄工程規劃和西黑山電站建設。

水質 水資源

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