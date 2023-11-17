陸全社會用電量 10月同比增長8.4%

大陸國家能源局15日發布的數據顯示，10月份全社會用電量同比增長8.4%。

中新社報導，當天披露的數據顯示，10月份，全社會用電量7419億千瓦時，同比增長8.4%。分產業看，第一產業用電量101億千瓦時，同比增長12.2%；第二產業用電量5194億千瓦時，同比增長8.6%；第三產業用電量1262億千瓦時，同比增長14.4%；城鄉居民生活用電量862億千瓦時，同比下降0.7%。

數據顯示，1-10月，全社會用電量累計76059億千瓦時，同比增長5.8%。分產業看，第一產業用電量1076億千瓦時，同比增長11.4%；第二產業用電量49912億千瓦時，同比增長5.8%；第三產業用電量13800億千瓦時，同比增長10.4%；城鄉居民生活用電量11271億千瓦時，同比增長0.4%。