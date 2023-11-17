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純電新能源調車機車 湖南株洲下線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國首台大功率純電新能源調車機車16日在湖南株洲下線，這是中車株洲電力機車有限公司（簡稱中車株機）為漣鋼集團量身打造的一款純電調車機車，有效解決了傳統內燃機車高汙染和高油耗問題，每台每年可減少二氧化碳排放量約150噸，相當于種植8200棵樹。

中新社報導，中國中車資深技術專家、中車株機產品研發中心副總監康明明介紹，該機車最大牽引功率為1500kW，是目前中國功率最大的新造純電調車機車，採用大容量磷酸鐵鋰動力電池作為唯一動力源，搭載首創1200kW超大功率液冷快充設備，可實現「3秒一度電」的「超級快充」，充滿電可牽引1200噸貨物運行128公里，能很好地滿足鋼企鐵水運輸及調車作業需求，也能滿足冶金、港口、電力、石化、礦山等行業內部的鐵路運輸需求。 　　

該純電機車搭載了自適應控制、智能輔助駕駛、無線遙控、車地聯控等智能控制技術，可實現全方位的機車部件及內外部信息監控。研發團隊還搭建了新型儲能系統，採用能量分割、分級保護、火災檢測和自動滅火等技術，從物理層到系統層總計十三重保護，保障動力電池安全可靠。 　　

機車配置基於永磁同步牽引電機的電傳動系統，在電制動時可將動能轉化為電能為動力電池充電，整車效率較內燃機車提升12%。相比既有內燃機車，該純電機車每年可節約能耗成本約100萬元人民幣，降低全生命周期成本20%以上。　

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