廈門救房市 全面取消限購

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廈門發布房市新政，廈門買房全面取消限購。圖為福建省廈門市建設中的樓盤。（中新社）
廈門發布房市新政，廈門買房全面取消限購。圖為福建省廈門市建設中的樓盤。（中新社）

大陸多城房價下跌，廈門市15日發布新政，當地二孩以上的多子女家庭，購買第2戶住房將可享首購優惠，並解除全市限購措施。

界面新聞報導，「廈門市住房保障和房屋管理局」微信公眾號15日消息，廈門市發布「關於進一步優化房地產市場相關政策的通知」及「關於進一步優化房地產市場相關政策的通知的政策解讀」。

這兩份文件提到，在廈門市轄區範圍內，多子女家庭（二孩及以上）購買的第2戶住房認定為首購，購買的第3戶住房認定為第2戶。

此外，解除廈門全市限購措施。在位於廈門島內的思明區、湖里區購買商品住房，不再審核購房人資格，但限售措施保持不變。先前廈門已經取消島外的限購資格。

綜合財經媒體報導，曾經房價飆漲的廈門，今年5月至11月，整體平均房價已經連7跌。

每日經濟新聞10月下旬曾報導，今年第3季以來廈門頻頻率先發布房地產鬆綁政策。從降低第2戶房貸頭期款比例、島外取消限購限售，再到已實行近7年的土地拍賣限價取消，廈門在房市持續疲軟下，想盡辦法刺激交易與需求。

新快報晚間報導，易居研究院研究總監嚴躍進指出，一些重點城市雖然在放鬆限購，但是對於中心城區或核心區其實還是保留限購政策的，「而廈門這次其實打響了第一槍」，市區（廈門島內）也放鬆限購。

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