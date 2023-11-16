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購房情緒降、賣方降價促銷…陸10月70城房價連跌4個月

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
路透根據大陸統計局數據測算，大陸10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。（中新社）
路透根據大陸統計局數據測算，大陸10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。（中新社）

大陸統計局16日公布10月70城房價狀況，新房價格指數按月上漲有11個，持平3個，下跌有56個。路透測算，10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。彭博指出，月跌幅達0.38%，為2015年2月以來最大的下跌幅度。

9月數據顯示，新房價格指數按月上漲有15個，持平1個，下跌有54個。大陸統計局城市司高級統計師沈赟表示，10月70個大中城市商品住宅銷售價格按月下降城市個數略增，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、年增率漲跌互現。

對於10月房價跌勢擴大，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析原因有四：

一、十一長假出遊人數多，買房情緒下降；

二、開發商為了年底業績，在十一假期間加大折扣賣房力度；

三、供給端風險蔓延至國企、穩健型民企，導致買房情緒下滑；

四、限購退出後，二手房掛牌量增加，加上新房折扣大，在分流下導致二手房必須降價促銷。

展望後市，李宇嘉認為，開發商為緩解資金鏈，以及全年業績，必會進一步加大折扣營銷力度。目前除了低價策略外，沒有更好的營銷手段，預計年底價格指數繼續表現低迷。

大陸統計局數據顯示，新房和二手房價格月增率下跌城市分別有56個和67個，均比上月增加2個；新房價格年增率下跌城市有47個，較上月增加2個；二手房價格下跌城市有67個，個數與上月相同。其中二手房價格較上月上漲的城市數量僅為2個，個數降至九年來新低。

一線城市新房價格月增率由九月的持平轉為下降0.3%，其中北京、廣州和深圳月增率分別下降0.4%、0.7%和0.5%，上海按月上漲0.2%。

二手房部分，一線城市月增率由上月上漲0.2%轉為下降0.8%，其中北京、上海、廣州和深圳較上期分別下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%；年增率則下降1.9%，降幅較上月擴大0.5個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.2%、2.3%、3.9%和1.3%。

二手房 指數

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