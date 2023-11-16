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陸發改委宣布PPP新政：始終把民營企業當「自己人」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸發改委宣布推出民營經濟新政策，將回歸政府與社會資本合作（PPP）本源。（中新社）
大陸發改委宣布推出民營經濟新政策，將回歸政府與社會資本合作（PPP）本源。（中新社）

大陸發改委16日上午舉行記者會，重申始終把民營企業當「自己人」的政策立場，並宣布已經制定新政策，將積極推廣公私協力夥伴關係，最大程度鼓勵民營企業參與。

大陸發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超16日上午在記者會上指出，發改委已研究制定了《關於規範實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》，在參與主體上，最大程度鼓勵民營企業參與。

他提到，「黨中央始終堅持『兩個毫不動搖』、『三個沒有變『，始終把民營企業和民營企業家當作自己人。新機制最大程度鼓勵民營企業參與政府和社會資本合作項目，是落實黨中央、國務院決策部署的重要舉措」。

就此次官方政策，他表示要回歸政府與社會資本合作（PPP）本源。PPP（Public—Private Partnership）即是公私協力夥伴關係。新政策將項目分為三類：市場化程度較高、公共屬性較弱的項目應由民營企業獨資或控股；關係國計民生、公共屬性較強的項目，民營企業股權占比原則上不低於35%；少數涉及國家安全、公共屬性強且具有自然壟斷屬性的項目，應積極創造條件、支持民營企業參與。

此外，李超還強調，發改委設立的「民營經濟發展局」已重點開展幾項工作，包含健全與民營企業常態化溝通交流機制、在江蘇無錫召開「促進民營經濟發展壯大現場會」、開展未來一個時期優化民營經濟發展環境重大課題研究，研究建立民營經濟發展形勢監測指標體系，研究出臺推動民營經濟提升國際競爭力、強化品牌建設等政策舉措。

日前，大陸發改委民營經濟發展局長魏東在新華社主辦的「中國經濟圓桌會」上表示，民營經濟發展存在一些困難，需要在下一步工作中持續推動解決。他並強調，民營經濟發展局是民營企業的「娘家人」和「自己人」。

中共總書記習近平2023年3月7日在大陸全國政協十四屆一次會議聯組會時強調，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，他要求要加強思想政治引領，「引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央關於『兩個毫不動搖』、『兩個健康』的方針政策，消除顧慮，放下包袱，大膽發展」。

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