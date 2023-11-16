快訊

暌違一年 拜習握手火速展開會談

荷企+山東 開創銀髮新藍海

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「山東—荷蘭養老產業對接會」14日在山東濟南舉行。飛利浦、帝斯曼—芬美意等10餘家荷蘭養老和醫療領域企業、行業協會組團參會，與山東洽談合作，撬動銀髮經濟新藍海。

中新社報導，荷蘭駐大陸大使館衛生、福利和體育參贊史明康出席對接會表示，不少荷蘭企業正致力於開發預防醫學、家庭護理、社區護理等新產品、新服務，將以對接會為契機，與山東交流經驗，在醫療保健和養老方案創新開展更多合作。  

荷蘭NVGF康復協會高級顧問刁廣偉指出，養老是一個全球性課題，老年人醫療保健和物理康復需求高，同時一些慢性病呈現年輕化趨勢，讓「治未病」（指先洞見疾病，採取預防性治療）產業迎來新發展機遇。「協會在神經綜合康復、風濕治療等領域均有布局，希望與山東康復機構、醫院等進一步對接合作，共同創新。」

山東省貿促會會長孟向東表示，山東60歲以上老年人口達到2250萬人，是大陸唯一一個60歲以上老年人超過2000萬人的省分，對老年用品、養老設施、護理服務等需求持續擴大，與荷蘭在養老領域開展合作的前景廣闊。「山東省貿促會將與荷蘭相關機構一道，搭建更多平台、提供更優服務，推動雙方健康養老產業合作走深走實。」

荷蘭 老年人口 大使館

延伸閱讀

日本銀髮夫婦愛運動 穩坐最高齡完賽全馬金氏紀錄

護理國考門檻波波牙醫爭議 醫師人員抗議 薛瑞元回應了

不甩美、日、荷管制禁令 陸半導體設備進口額大增

山東15歲少年 獲清華大學丘成桐數學科學培養計畫錄取

相關新聞

大陸房市再惡化 恐阻礙經濟復甦

大陸經濟出現些微改善跡象，十月工業產出和消費零售表現均優於預期，但房市低迷狀況進一步惡化，恐阻礙經濟復甦步伐。與此同時，...

兩岸工業互聯網 拚數位經濟合作

為了助力人工智慧與製造業轉型升級，2023兩岸工業互聯網融合發展研討會13日在昆山舉辦，包括兩岸企業家高峰會資訊產業合作...

陸工業、消費報喜皆優於市場預期 經濟微復甦

大陸經濟顯露輕微改善跡象，10月工業產出和消費零售成長皆優於市場預期，但長期以來的房地產低迷狀況進一步惡化，阻礙經濟復甦...

多領域合作 中韓政企長春交流

首次中韓經濟領域務實合作交流會14日在吉林長春舉行。中韓兩國政企代表就推動能源、汽車、醫藥等多領域務實合作展開探討。

山東推進地熱能 落實綠色發展

根據山東省人民政府召開的記者會消息，作為地熱資源大省，該省計畫布局地熱能「一基地兩示範」和「四類示範工程」，以點帶面賦能...

荷企+山東 開創銀髮新藍海

「山東—荷蘭養老產業對接會」14日在山東濟南舉行。飛利浦、帝斯曼—芬美意等10餘家荷蘭養老和醫療領域企業、行業協會組團參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。