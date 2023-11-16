荷企+山東 開創銀髮新藍海

「山東—荷蘭養老產業對接會」14日在山東濟南舉行。飛利浦、帝斯曼—芬美意等10餘家荷蘭養老和醫療領域企業、行業協會組團參會，與山東洽談合作，撬動銀髮經濟新藍海。

中新社報導，荷蘭駐大陸大使館衛生、福利和體育參贊史明康出席對接會表示，不少荷蘭企業正致力於開發預防醫學、家庭護理、社區護理等新產品、新服務，將以對接會為契機，與山東交流經驗，在醫療保健和養老方案創新開展更多合作。

荷蘭NVGF康復協會高級顧問刁廣偉指出，養老是一個全球性課題，老年人醫療保健和物理康復需求高，同時一些慢性病呈現年輕化趨勢，讓「治未病」（指先洞見疾病，採取預防性治療）產業迎來新發展機遇。「協會在神經綜合康復、風濕治療等領域均有布局，希望與山東康復機構、醫院等進一步對接合作，共同創新。」

山東省貿促會會長孟向東表示，山東60歲以上老年人口達到2250萬人，是大陸唯一一個60歲以上老年人超過2000萬人的省分，對老年用品、養老設施、護理服務等需求持續擴大，與荷蘭在養老領域開展合作的前景廣闊。「山東省貿促會將與荷蘭相關機構一道，搭建更多平台、提供更優服務，推動雙方健康養老產業合作走深走實。」