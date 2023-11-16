大陸全國逾7萬個體工商戶 升級企業

大陸國家市場監督管理總局14日披露的訊息顯示，前三季度，大陸全國新設個體工商戶1719.6萬戶，同比增長11.7%。截至2023年9月底，大陸全國登記在冊個體工商戶已達1.22億戶，占經營主體總量的67.3%。隨著個體工商戶的發展壯大，今年以來，大陸全國已有超7萬戶個體工商戶成功轉型升級為企業。

中新社報導，大陸國家市場監管總局稱，今年前三季度，隨經濟社會全面恢復常態化運行，各項政策措施發力，大陸全國個體工商戶數量穩步增長，結構不斷優化，出現了明顯的復甦趨勢。

民生相關行業回暖。前三季度，新設個體工商戶數量百萬級以上的行業主要有批發零售、住宿餐飲、農林牧漁和居民服務業，分別為889.5萬戶、251.6萬戶、136.3萬戶、134.1萬戶。資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業新設個體工商戶增速較快，同比分別增長68.4%、53.1%、41.1%。

前三季度，大陸全國新設個體工商戶的三次產業占比分別為7.7%、4.4%和87.9%，增速同比分別為8.2%、7.2%和12.2%，第三產業增速最快，數量占比近九成。同期，新設「四新」經濟個體工商戶657.4萬戶，較去年同期增長16.4%。