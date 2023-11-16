多領域合作 中韓政企長春交流

首次中韓經濟領域務實合作交流會14日在吉林長春舉行。中韓兩國政企代表就推動能源、汽車、醫藥等多領域務實合作展開探討。

中新社報導，中韓經濟領域務實合作交流會機制是大陸國家發改委與南韓企劃財政部，在中韓經濟部長會議機制下建立的，旨在進一步深化中韓經濟領域務實交流合作，更好將中韓經濟部長會議共識轉化為務實成果。

目前，中國大陸是南韓最大貿易夥伴、最大出口市場和最大進口來源國。中韓建交30多年來，兩國的貿易額從50多億美元增長到去年的3600多億美元，雙向累計投資也達到千億美元規模。 中方表示，雙方要以中韓兩國元首共識為引領，持續加強發展戰略對接，積極參與東北全面振興，不斷鞏固增強雙方產業鏈供應鏈韌性和黏性，實現高質量融合發展；不斷深化拓展高端製造業、數位經濟、綠色低碳等領域合作，培育經貿合作新動能，加快形成高品質生產力，共同分享發展新機遇。

韓方表示，韓中經濟領域務實合作交流會是推動兩國產業務實合作的重要方式，希望雙方充分利用好這一交流平台，不斷擴大人員往來，深化經貿合作，攜手探索產業合作新模式，培育更多務實合作成果，共築安全穩定的產業鏈供應鏈。

當天，中韓雙方地方政府進行優勢產業推介及投資政策宣講。兩國企業還就汽車產業和醫美產業進行對接活動。隨後，中韓政企代表還到中韓（長春）國際合作示範區進行了參觀考察。該示範區是大陸國務院批覆的首個中韓國際合作示範區。

南韓企劃財政部對外經濟局局長閔庚卨認為，此次交流會是韓中合作又一個非常有實質性成果之一，將為韓中兩國企業及地方政府交流合作發揮良好的橋梁作用。