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大陸房市再惡化 恐阻礙經濟復甦

聯合報／ 記者林宸誼黃雅慧／綜合報導
大陸房市示意圖。（中新社）
大陸房市示意圖。（中新社）

大陸經濟出現些微改善跡象，十月工業產出和消費零售表現均優於預期，但房市低迷狀況進一步惡化，恐阻礙經濟復甦步伐。與此同時，中國人民銀行（大陸央行）昨則透過公開市場操作，單次向市場淨投放人民幣六千億元資金（約新台幣二點六兆元），規模創近七年來單月最大，超出市場預期，堪比一次調降存款準備率。

大陸國家統計局昨日公布，十月規模以上工業增加值年增百分之四點六，較九月的百分之四點五有所加快，也高於市場預期的百分之四點四，為自今年四月以來最強勁的成長。

同時，十月社會消費品零售總額人民幣四點三三兆元，年增百分之七點六，較前月加快二點一個百分點，高於市場預期增長百分七%，且為連續第三個月回升。

不過，前十月固定資產投資人民幣四十一點九四兆元，年增百分之二點九，則比前九月回落零點二個百分點，低於市場預期增長百分之三點一。其中，前十月房地產開發投資年減百分之九點三，較前九月又擴大零點個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，十月隨著市場需求逐步恢復，新舊動能加快轉換，工業生產總體上呈現穩中有升的態勢。

對於外界關切大陸十月消費者物價指數再度出現年比負增長，劉愛華強調，大陸居民消費價格核心CPI仍然保持穩定，從宏觀經濟運行情況來看，主要供給和需求指標都在持續改善。基於這些因素判斷，下階段價格低位運行的狀況將會逐步緩解，不會出現通貨緊縮。

針對單日淨投放人民幣六千億元，人行公告指出，本次操作是為維護銀行體系流動性合理充裕。彭博則引述渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔的看法稱，「流動性注入的水平超出了市場預期」。但市場普遍認為，這也代表人行短期內降準的可能性將降低。

消費者物價指數 人民幣 中國人民銀行

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