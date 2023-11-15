駁助中共統戰 陸台企聯：服務台商的宗旨不容詆毀

民進黨立院黨團日前指控中共介選，點名大陸全國台企聯配合統戰，台灣經濟民主連合也指控其推動大陸航空公司推出返台投票、返鄉過年優惠機票方案介選。對此，大陸全國台企聯15日晚發聲明，強調服務台商的宗旨不容詆毀，譴責惡意抹黑。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（大陸全國台企聯）成立於2007年，由大陸各地約300家台資企業協會和企業組成。

大陸全國台企聯15日晚間聲明，近期隨台灣選舉白熱化，台企聯本是「隔海相望」，不料卻遭受無妄之災，民進黨及有關親綠團體人士相繼針對本會的工作，特別是服務台商購買團購機票無端攻擊大肆炒作，對此，台企聯廣大會員和台商義憤填膺，強烈要求予以嚴正駁斥和強烈譴責。

大陸全國台企聯聲明強調，本會成立十六年來，致力於搭建台商內部交流的平台，服務台商台企的平台，促進兩岸經貿合作與兩岸關係和平發展的平台，廣大台商給予高度認可和信賴。

同時就相關貢獻，大陸全國台企聯舉例，台企聯與台灣有關方面合作，透過大陸各地台協會，給予來陸在陸的台灣鄉親，遇到急難事件的協助，台灣海基會也都會在傳統的三節期間，邀請台企聯及各地台協的會長餐敘，並由相關領導人出席慰問，及感謝在陸台商台胞的無私付出，和對兩岸經濟的貢獻。

因此，對於綠營指控台企聯為大陸統戰組織，聲明抨擊，這不僅是政治誣衊，更是無端地潑髒水，台企聯全體會員和廣大台商要表達嚴正抗議。

大陸全國台企聯聲明強調，服務台商是台企聯工作的重中之重，為台商台胞集中返台期間爭取團購機票，是台企聯成立以來的傳統工作項目，不是今年的創舉，台商想參加選舉行使民主權利，又想回家與家人歡度春節，實屬人之常情，從事此項工作完全立足於服務層次，從未附加任何政治要求。

該聲明稱，台灣個別人戴著有色眼鏡，對善舉妄加評論，實在是居心叵測。聲明抨擊，民進黨人士出於一黨私利，罔顧事實，不僅惡意抹黑本會，攻擊本會會務幹部，甚至殃及其家庭成員，可謂用心險惡、喪盡天良，我們同樣在此給予嚴厲的譴責。