小米汽車三年要賣90萬輛 正開設多個汽車銷售類相關職位

按照小米董事長雷軍的規劃，小米汽車的首款車型計畫第一年銷售10萬輛，之後三年累計交付90萬輛，「2024年進入行業第一陣營」。這代表2025到2027年，小米汽車每年所需產能至少為30萬輛。

此外，多個招聘軟體平台顯示，小米正開設多個汽車銷售類相關職位，例如在北京招聘新能源汽車銷售主管、小米汽車門店店長等；在上海招聘新能源汽車銷售主管、小米汽車零售店長等；在南京招聘小米汽車零售店長等。

每日經濟日報報導，位於北京經開區的小米汽車工廠的生產廠房已初見規模，辦公大樓帶有小米LOGO，大貨車和黃色工程車不時穿梭其間。

一位知情人士表示，小米汽車12月就要開始批量生產，明年2月上市開賣。而先前小米董事長雷軍曾表示，小米汽車首款車將於2024年上半年量產。

一直以來，小米汽車因保密級別較高而頗具神秘色彩。小米汽車供應商張海指出，進入工廠時，手機等工具都被禁止使用，任何資訊都帶不出去。

而小米汽車工廠四周均用綠色鐵皮和石牆壘砌起來，僅留北1門作為進出口，且均需經過嚴格審查才能進入。

小米汽車門口保安表示，需要進入工廠內的外部人員，除在大門保安亭進行掃碼註冊、登記訪客信息外，還必須聯繫小米汽車內部工作人員出來接引，才能進入。

另一位在小米汽車工廠門口等待內部工作人員接引的零部件供應商也表示，「小米汽車內部保密制度非常嚴格，我們每次過來都需經過這一流程。」

公開消息顯示，小米汽車一期工廠相關廠房已於6月12日通過驗收。小米汽車工廠週邊可看到，工廠內部待開發和正在開發的土地與已建好的標有1到5號的廠房與辦公樓用鐵絲網隔開。