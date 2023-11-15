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兩岸企業家峰會 焦佑倫：兩岸最棒就是可「強強結合」

聯合報／ 記者謝守真／南京即時報導
2023兩岸企業峰會15日第二場次專題論壇，在綜合合作交流推進小組進行「精密製造交流對接」、「醫療健康交流對接」、「台博會交流對接」等主題討論，同時在會議中簽署4項重點項目。記者謝守真／攝影
2023兩岸企業峰會15日第二場次專題論壇，在綜合合作交流推進小組進行「精密製造交流對接」、「醫療健康交流對接」、「台博會交流對接」等主題討論，同時在會議中簽署4項重點項目。記者謝守真／攝影

2023兩岸企業家峰會年會於15日在南京進行第二天議程。其中，在綜合合作交流推進小組專題論壇上，我方峰會綜合合作交流推進小組副召集人陳保基表示，兩岸產業發展多時，各有所長，若兩岸能融合，就不用再從頭走起，可節省成本增加效益。而焦佑倫則稱，兩岸最好的地方，就是「強強結合」，因兩岸有非常多叫做「隱形冠軍」的創新型企業，雙方互相合作可促進兩岸企業的對接與共榮。

焦佑倫今在兩岸企業家峰會年會專題論壇指出，中共中央政治局常委王滬寧和大陸國家主席習近平的談話內容核心，就是兩岸必須和平，要融合發展。他提到，兩岸同根同源語言相通，沒有地方比兩岸更好，「就是強強結合」。

焦佑倫認為，大陸加上台灣的產業鏈即是配合國際產業鏈供應鏈，包括歐美的大企業，兩岸提供相當多關鍵性的部件，促進很多國際企業的發展，兩岸確實有非常多叫做「隱形冠軍」的創新型企業、龍頭企業。希望在新形勢下，能更好的深化兩岸融合，推動兩岸企業對接，互利共榮。

此外，東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽則提到，日前在兩岸企業家峰會綜合組召集人徐憲平到東莞進行產業調查研究時，曾被問及台企參與大陸產業鏈供應鏈建構的核心訴求。因此他提出，將台灣名品博覽會（台博會）擴大成為大陸全國性展會，打造其成為產業對接最重要平台、兩岸經濟與文化深度連接的重要紐帶。

陳宏欽認為，台博會是建構兩岸產業、市場、融合發展的最好平台。他建議，台博會可以仿效廣交會，稱之為台交會（台商商品交易會），按照不同產業設立專館，包括半導體電子訊息產業、食品農業、醫療生技、高端機械設備等，能讓台博會成為更專業的盛會，將幫助對在陸8萬家台資企業拓展大陸市場。

陳宏欽提到，明年台博會規劃於9月4日登場，展期8天，初估逾700家企業參展、專業採購商達5000位，這是台商品牌轉型升級重要平台；台博會核心價值為「堅持九二共識，兩岸和平發展為基礎」，為台胞台商台青在陸謀發展。

據了解，2023兩岸企業峰會15日第二場次專題論壇，在綜合合作交流推進小組進行「精密製造交流對接」、「醫療健康交流對接」、「台博會交流對接」等主題討論，同時在會議中簽署4項重點項目。

東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽認為，台博會是建構兩岸產業、市場、融合發展的最好平台，建議擴大成為大陸全國性展會。記者謝守真／攝影
東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽認為，台博會是建構兩岸產業、市場、融合發展的最好平台，建議擴大成為大陸全國性展會。記者謝守真／攝影
2023兩岸企業家峰會年會14、15日在江蘇南京舉行。記者謝守真／攝影
2023兩岸企業家峰會年會14、15日在江蘇南京舉行。記者謝守真／攝影

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