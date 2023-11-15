10月經濟數據難掩內需疲弱 分析師：政策支持宜保持連貫

大陸國家統計局15日公布10月經濟數據，其中工業和消費超預期增長、投資則表現平平。前十月固定資產投資年增2.9%，遜於預期的3.1%。分析師指出，數據顯示，大陸需求依然疲弱，宏觀政策支持上應保持連續性，以穩住經濟修復的步伐。

經濟通通訊社報導，國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，當月經濟數據喜憂參半，消費超預期、投資再次令人失望。很明顯，房地產依然是經濟的軟肋，在可預見的未來需要進一步的支持。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，經濟維持復甦，但若沒有具體連貫的政策支持並進一步推進改革，大陸經濟進一步發展恐怕並不容易。

中國銀行研究員范若瀅提到，從需求端來看，消費表現較為亮眼，從供給端來看，工業、服務業生產均呈現邊際回暖，尤其是服務業改善較為明顯，這主要得益於服務需求的持續釋放以及上年低基數作用。

范若瀅預計未來經濟運行將延續溫和恢復態勢，主要支撐因素為穩增長政策繼續加碼。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，數據反映大陸經濟復甦內生動能整體有所增強，經濟活動秩序恢復，宏觀政策加力支持，疫後傷疤修復進展順利。

但民間投資和房地產投資低迷，繼續對經濟構成拖累，從機會看，這兩方面恢復將明顯增強內需動能，為明年經濟應對外部不確定性提供更為堅實支撐。

周茂華指出，從目前內外情勢來看，宏觀政策需要兼顧逆周期調節與跨周期調節。一方面維持宏觀政策連續性，推動需求和物價穩定恢復，確保經濟穩定修復。另一方面，接近年底，需要關注政策跨周期調節，不排除後續宏觀政策適度靠前發力。