劉兆玄喊鞏固ECFA 國台辦：關鍵在堅決反對「台獨」
2023兩岸企業家高峰會十周年年會昨在南京開幕，台方理事長、前行政院長劉兆玄呼籲大陸給予台商「內資」待遇，和鞏固ECFA合作框架協議，繼續追求互利共贏。大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日回應說，廣大台灣同胞的利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於堅決反對「台獨」分裂行徑，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。
朱鳳蓮15日主持大陸國台辦例行記者會，就劉兆玄的呼籲，她首先重申，大陸持續完善增進台灣同胞利益福祉的制度與政策，落實同等待遇，優化營商環境，協助廣大台商台企在大陸更好更快發展。
朱鳳蓮接著說，關於ECFA，陸方看到台灣有很多討論。 例如有人指出，若ECFA早收清單取消，台灣石化、工具機業、鋼鐵業將會受到極大衝擊。
朱鳳蓮表示，不可否認的一點，ECFA自生效實施以來，為兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實質的利益。 遺憾的是，民進黨當局上台以來，一方面對ECFA的好處「概括承受」，表示不希望終止ECFA，一方面又勾連外部勢力不斷阻撓破壞兩岸經濟的正常交流合作，妄圖在經濟上與大陸 「脫鉤斷鏈」。
她強調，正是這種兩面、雙標的做法，導致ECFA實施面臨不確定性，直接損害廣大台灣同胞的切身利益。
因此，朱鳳蓮說，廣大台灣同胞的利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於台灣同胞堅決反對「台獨」分裂行徑，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。
另就兩岸企業家峰會年會舉辦，朱鳳蓮說，本次年會充分展現出兩岸企業界加強交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展的強烈願望。大陸將落實中共總書記習近平賀信精神，支持高峰會團結兩岸企業家，攜手推進兩岸關係和平發展，為共創民族復興美好未來再立新功。
至於台灣石斑魚、釋迦等農產品輸入大陸議題，朱鳳蓮說，大陸秉持「兩岸一家親」理念，高度重視台灣農漁業者的訴求，在其整改合格的基礎上，將為台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸提供更多幫助。同時，大陸會同有關主管部門和中國國民黨、台東縣等方面保持溝通，極有序推進番荔枝（釋迦）包裝廠和果園註冊審核工作，為釋迦輸入大陸做好準備。
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