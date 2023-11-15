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大陸10月工業消費增長勝預期 投資遜預期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸10月消費工業增長勝預期，投資遜預期。圖為上海一家大潤發分店內民眾挑選生鮮。記者林宸誼／攝影
大陸10月消費工業增長勝預期，投資遜預期。圖為上海一家大潤發分店內民眾挑選生鮮。記者林宸誼／攝影

大陸國家統計局15日公布，10月規模以上工業增加值年增4.6%；社會消費品零售總額年增7.6%，且為連續第3個月回升，皆勝於預期。不過前十月固定資產投資年增2.9%，低於市場預期。

10月規模以上工業增加值年增4.6%，比上月加快0.1個百分點，略勝市場預期增長4.5%。前十月規模以上工業增加值年增4.1%。分三大門類看，10月採礦業增加值年增2.9%，製造業增長5.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.5%。分經濟類型看，10月國有控股企業增加值年增4.9%；股份制企業增長5.6%，外商及港澳臺商投資企業增長0.9%；私營企業增長3.9%。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，10月隨著市場需求逐步恢復，新舊動能加快轉換，工業生產總體上呈現穩中有升的態勢。

10月社會消費品零售總額年增7.6%，比上月加快2.1個百分點，高於市場預期增長7%，且為連續第3個月回升。前十月社會消費品零售總額年增6.9%。商品零售中，10月汽車類零售年增11.4%，增速恢復至兩位數，前十月汽車類零售年增5.3%。住房類消費中，建築及裝潢材料類零售降幅收窄，10月下降4.8%，而9月下降8.2%。

劉愛華提到，物價的走勢有季節性特徵，有結構性特徵。從總體看，居民消費價格核心CPI仍然保持穩定，從宏觀經濟運行情況看，主要供給和需求指標都在持續改善。

劉愛華強調，基於這些因素判斷，下階段價格低位運行的狀況將會逐步緩解，不會出現通貨緊縮。

前十月固定資產投資年增2.9%，比首9個月回落0.2個百分點，低於市場預期增長3.1%。分領域看，基礎設施投資年增5.9%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.3%。

前十月房地產銷售面積年減6.8%，而去年前九月下降7.5%，代表房地產行業尚未從低迷中崛起。10月城鎮調查失業率為5%，與上月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5%，比上月下降0.2個百分點。

房地產 失業 特徵

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