「把錢逼出來」 陸銀行紛降利率

大陸十月消費者物價指數（CPI）較去年同期下降百分之○點二，再現通貨緊縮疑慮。與此同時，十月以來，大陸多家銀行相繼調降存款利率，國有商業銀行一年期存款平均利率已跌破百分之一點九，中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣受訪表示，當局此舉目的是要把錢逼出來消費，並減輕政府與企業貸款壓力。

據每日經濟新聞報導，十月中以來，大陸有多家村鎮銀行公告下調存款利率。大連旅順口蒙銀村鎮銀行十三日更新存款利率表，活期存款利率由百分之○點五五降至○點五；三個月、半年、一年期、兩年期定存利率暫未調整；三年期定存利率則由百分之三點五下調至三點一，五年期定存利率由百分之三點五下調至三點二。

中國證券報也指出，十月下旬以來，泰安滬農商村鎮銀行、天津津南村鎮銀行及玉田大商村鎮銀行等發布存款利率調整通知，下調一年期、三年期及五年期等長期限存款利率，下調幅度從十個基點至四十個基點不等。

此外，大陸國有商業銀行十月一年定期存款平均利率已降至百分之一點八四九。

針對十月以來多家中小銀行的存款利率下調，業內人士表示，這些中小銀行多是跟進先前九月全國性銀行下調存款利率，這有利於金融機構緩解存款付息壓力。